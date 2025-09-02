به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به اهواز، با اقشار مختلف مردم استان خوزستان دیدار کرد و طی سخنانی در این نشست، ضمن تبریک سالروز آغاز امامت امام عصر (عج) اظهار کرد: بسیار خرسند و خشنود هستم که در ایام مبارک ماه ربیع الاول به استان خوزستان که دارای مردمانی متدین، غیور و شهید‌پرور است آمده‌ام.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از مدیران استان خوزستان، از نیرو‌های بومی هستند بیان داشت: بومی بودن مدیران استانی ممکن است تأثیر مطلوبی در رفع مشکلات استان داشته باشد؛ چرا که مدیران بومی اِشراف بیشتری نسبت به مسائل و مشکلات استان متبوع خود دارند؛ البته باید توجه داشت که صرف بومی بودن مدیران، کفایت نمی‌کند بلکه نیاز به وجود تعهد و تخصص نزد آن مدیران است؛ همچنین بومی بودن یک مدیر نباید سبب شود که او در استان نسبت به قشر یا قوم متبوع خود، نگاه ویژه‌تری داشته باشد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه طی سخنانی که با تشویق حضار همراه بود تاکید کرد: برای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی استان خوزستان و سایر مسائل و مشکلات این استان که به نحوی از انحاء مرتبط با مباحث حقوقی و قضایی است، اختیارات قابل تفویض خود را به رئیس کل دادگستری استان خوزستان تفویض می‌کنم.

رئیس عدلیه بیان داشت: مدیران استانی تلاش کنند تا پیرامون مسائل و مشکلات استان به یک اجماع نظر نائل شوند؛ وقتی مدیران یک استان پیرامون یک مشکلی که در استان وجود دارد دارای نظر واحد هستند در بالای ۸۰ درصد موارد مقامات در مرکز به آن نظرِ واحد تمکین می‌کنند و دستورات و اعتبارات لازم را در راستای آن صادر می‌کنند و تخصیص می‌دهند، اما وقتی مدیران استانی، در باب یک مسئله، تفرق و تشتت نظر دارند، طبیعتاً مقامات در مرکز به نظر کارشناسی خود عمل می‌کنند.

قاضی‌القضات با اشاره به مقوله استفاده از ظرفیت‌های مردمی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای رفع مسائل حقوقی و قضایی یک امر ضروری است. هم اعتقاد من و هم تجربه من مؤید این امر است که هرچه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی در رفع مسائل حقوقی و قضایی استفاده کنیم، امور کم هزینه‌تر و پر برکت‌تر است. وقتی پرونده‌ای به دادگاه می‌رود حالت تخاصمی میان طرفین پرونده ایجاد می‌شود و آنها حتی ذره‌ای از حق خود کوتاه نمی‌آیند، اما وقتی موضوعی به صورت مصالحه‌ای حل می‌شود، طرفین دیگر از هم کینه به دل نمی‌گیرند و مودت در اجتماع تحکیم می‌شود. در هر منطقه و قومی، بزرگان، ریش‌سفیدان و متنفذین در امکنه مقدسی نظیر مساجد، حسینیه‌ها و مواکب، عزم خود را برای صلح و سازش در دعاوی جزم کنند و اطمینان داشته باشند که ما در قوه قضاییه تمام قد حامی آنها خواهیم بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ما امروز به شدت به گسترش فضای گفت‌و‌گو در جامعه خود نیاز داریم. دشمنان و شیطان‌صفتان تمام تمرکز خود را معطوف به اختلاف‌افکنی در جامعه ما کرده‌اند. وجود اختلاف سلیقه و اختلاف در فکر و اندیشه و حتی اختلاف در عقیده، منافاتی با زندگی مسالمت‌آمیز ندارد؛ ما می‌توانیم علی‌رغم وجود این اختلافات در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشیم و دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام بگذاریم. من از جایگاه حقوقی خود برای بسط و گسترش فضای گفت‌و‌گو در جامعه استفاده می‌کنم و این امر را یک ضرورت می‌دانم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش در این نشست تاکید کرد: باید هرچه می‌توانیم قوه تولید و صنعت و اقتصاد را در کشور تقویت کنیم و در رفع موانع تولید کوشا باشیم؛ امروز رونق تولید و تولید ثروت در جامعه امری است که سبب می‌شود تیر‌های دشمنان علیه کشور ما به سنگ خورد. ما در قوه قضاییه عزم خود را جزم کرده‌ایم تا به رونق تولید و تقویت اقتصاد در جامعه یاری رسانیم و در این مسیر در چارچوب قانون هر نوع کمکی را به دولت، تولید کنندگان، اصحاب اقتصاد و صنعتگران و کشاورزان خواهیم داشت.

رئیس دستگاه قضا در پایان خاطرنشان کرد: قطعاً همه مردم در پیشگاه قانون یکسان هستند و ما در قوه قضاییه به همه مردم با یک چشم می‌نگریم و قطعاً هیچ‌گونه تبعیضی را روا نمی‌داریم؛ لکن برخی از مردم در کشور هستند که استطاعت گرفتن وکیل ندارند و یا نمی‌توانند موضوع پرونده خود را به کارشناس ارجاع دهند و حتی پای آمدن به دادگاه و قلم نوشتن عریضه و زبان دادخواهی را ندارند؛ این دسته از مردم قطعاً مورد حمایت ویژه قوه قضاییه هستند و ما در رفع مسائل حقوقی و قضایی آنها نهایت تلاش خود را به کار می‌بندیم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «موسوی‌فرد» نماینده ولی فقیه در استان خوزستان طی سخنانی اظهار کرد: هنوز آثار زخم‌های هشت سال دفاع مقدس در برخی از شهر‌های استان خوزستان به چشم می‌خورد و ضرورت دارد که به قید فوریت به این وضعیت سر و سامان داده شود.

نماینده خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران استان خوزستان نیز طی سخنانی در این جلسه، از فرزند شهید ۲۱ ساله خود صحبت کرد و گفت: پسر شهید من، حافظ قرآن، حافظ وطن و یک موکب‌دار بود که همواره آرزوی شهادت را در سر داشت؛ ما تا آخرین نفس، راه مقاومت و حمایت از مظلومان جهان را ادامه خواهیم داد.

وی در ادامه، تعدادی از مطالبات خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران استان خوزستان را مطرح کرد.

حجت‌الاسلام «محمدی» نیز به نمایندگی از روحانیت و طلاب استان خوزستان اظهار کرد: استان خوزستان دِین خود را نه تنها به ایران بلکه به اسلام ادا کرده است.

وی در ادامه بر لزوم ساماندهی وضعیت مناطق مرزی استان خوزستان تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد با اتخاذ تدابیری ویژه، ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی را کاهش داد.

خانم «فاطمی‌نهاد» استاد حوزه و دانشگاه نیز به نمایندگی از نخبگان استان خوزستان گفت: اولین مطالبه ما نخبگان از رئیس قوه قضاییه، درخواست ایجاد بستر‌های قانونی و تسهیلات اجرایی در راستای راه‌اندازی طرح‌های توسعه اقتصادی بومی است.

وی در ادامه خواستار حمایت از نخبگان در مسیر راه‌اندازی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان شد و بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت نخبگان فرهنگی در راستای حفظ و تقویت ارزش‌های دینی و اعتقادی جامعه تاکید کرد.

«قنبری» نیز به نمایندگی از کشاورزان استان خوزستان ضمن انتقاد از مدیریت نامناسب حوزه کشاورزی در این استان، بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه یافتن راهکار‌هایی برای توازن میزان نهاده‌های دامی و فرآورده‌های دامی تاکید کرد.

نماینده مردم شریف عرب استان خوزستان نیز در این جلسه گفت: استان خوزستان، مهد صلح و سازش و عفو و گذشت و مهربانی است و شیوخ این استان از تمام توان خود در راستای ایجاد صلح و سازش استفاده می‌کنند.

وی گفت: مضیف‌های شیوخ خوزستان که در ایام عزاداری به موکب تبدیل می‌شود، به هنگام ایجاد درگیری‌های عشایری به یک محکمه تبدیل می‌شود که در آن مشکلات مردم توسط سادات و ریش سفیدان با حکمت و مصلحت حل می‌شود.

نماینده مردم شریف عرب استان خوزستان عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲ قریب به ۲۳۰ پرونده قصاص و در سال ۱۴۰۳ نیز قریب به ۲۴۰ پرونده قصاص در استان خوزستان، به همت سادات، شیوخ و خوانین این استان ختم بخیر شد و مصالحه صورت گرفت.

وی همچنین با اشاره به کمبود فضای فیزیکی شورای حل اختلاف استان خوزستان بر ضرورت در نظر گرفتن فضای مناسب برای این شورا تاکید کرد.

وی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ذکر مشکلات مربوط به کمبود آب در پایین‌دست رودخانه‌ها، قطعی برق و بیکاری در استان خوزستان پرداخت.

«حیدری» به نمایندگی از عشایر استان خوزستان اظهار کرد: عشایر در عین قلّت جمعیت، کارآمدی و اثربخشی فراوانی در حوزه‌های تولید، دامداری، کشاورزی و حفاظت و صیانت از کیان کشور دارند.

وی با بیان اینکه سود تسهیلات دامداران، کشاورزان و عشایر نباید بیش از ۲۰ درصد باشد، بر ضرورت مدیریت عدلیه بر موارد مربوط به تداخلات منابع طبیعی با زمین‌های کشاورزی تاکید کرد.

«امیری مقدم» دبیر انجمن اتحاد سران اقوام و عشایر استان خوزستان نیز در این دیدار، ضمن انتقاد از نوع نگاه به یکی از اقوام در یکی از سریال‌های شبکه نمایش خانگی که اخیرا منتشر شده است، گفت: حضور اقوام و عشایر استان خوزستان در موضوعات مربوط به صلح و سازش چشمگیر است؛ اقوام خوزستان ممکن است فقط لباس‌هایشان با هم فرق کند، اما همگی آنها همدل و متحد هستند.

«موسوی» رئیس اتاق اصناف استان خوزستان نیز در این جلسه به برخی از چالش‌های پیش روی حوزه کشاورزی در این استان نظیر مقوله کمبود آب اشاره کرد.

وی خواستار اتخاذ تدابیر ویژه جهت جلوگیری از انتقال‌های غیرقانونی آب در استان خوزستان شد.

موسوی همچنین خواستار عضویت نماینده دائمی کشاورزان در ستاد‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها شد و بر ضرورت ایجاد شورا‌های حل اختلاف تخصصی بخش کشاورزی در مناطق مختلف کشور تاکید کرد.

وی همچنین به ذکر مطالبی در رابطه با وضعیت بیمه کشاورزان پرداخت.