با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در اتریش؛
نشست معرفی فیلم «محمد (ص)» در وین برگزار میشود
با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در اتریش نشست معرفی فیلم «محمد (ص)» در وین برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد حضرت محمد (ص)، پیامبر گرامی اسلام، نشستی با عنوان «پیام همدلی و همبستگی انسانی برای جهان: خوانش سینمایی مجیدی از محمد (ص)، پیامبر خدا» روز پنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵) از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی (CEST) در وین برگزار میشود.
فیلم «محمد (ص)» ساخته مجید مجیدی، با روایتی تصویری و هنرمندانه از دوران کودکی پیامبر اسلام، نهتنها تلاش میکند سیمای انسانی و رحمانی ایشان را به مخاطب امروز نزدیک کند، بلکه با بهرهگیری از زبان جهانی سینما، امکان تازهای برای گفتگو میان فرهنگها و ادیان فراهم میسازد. اهمیت این اثر در آن است که سینما بهمثابه رسانهای فراگیر، در خدمت معرفی چهرهای صلحدوست، معنوی و اخلاقی از پیامبر اسلام قرار گرفته و تلاشی برای مقابله با تصویرهای تحریفشده و یکسویه از اسلام به شمار میرود. جایگاه مجیدی بهعنوان یکی از سینماگران شناختهشده و صاحب سبک در عرصه جهانی ـ که پیشتر با فیلم «بچههای آسمان» نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم خارجیزبان شده بود ـ نیز بر ارزش این روایت میافزاید و فیلم او را در تراز یک اثر فرهنگی-تمدنی برجسته قرار میدهد.
برجستهترین بخش این نشست، پیام ویژه مجید مجیدی، نویسنده و کارگردان فیلم، خواهد بود. همچنین محمدرضا ورزی، فیلمساز جوان و موفق ایرانی که با آثار متنوع خود شناخته شده و در تازهترین تجربه سینماییاش با فیلم «پروین» (درباره زندگی و شعر پروین اعتصامی) بار دیگر توجه منتقدان و مخاطبان را جلب کرده است، در کنار دکتر رضا غلامی (استاد فلسفه سیاسی، مطالعات فرهنگی و تمدنی) و ملیحه نوروزی (پژوهشگر هنر نظری در اتریش)، بهعنوان سخنرانان حضوری و برخط این برنامه حضور خواهند داشت.
این رویداد با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در اتریش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در محل «خانه حکمت ایرانیان» در وین برگزار میشود.