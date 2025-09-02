به گزارش ایلنا، به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد حضرت محمد (ص)، پیامبر گرامی اسلام، نشستی با عنوان «پیام همدلی و همبستگی انسانی برای جهان: خوانش سینمایی مجیدی از محمد (ص)، پیامبر خدا» روز پنج‌شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵) از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی (CEST) در وین برگزار می‌شود.

فیلم «محمد (ص)» ساخته مجید مجیدی، با روایتی تصویری و هنرمندانه از دوران کودکی پیامبر اسلام، نه‌تنها تلاش می‌کند سیمای انسانی و رحمانی ایشان را به مخاطب امروز نزدیک کند، بلکه با بهره‌گیری از زبان جهانی سینما، امکان تازه‌ای برای گفتگو میان فرهنگ‌ها و ادیان فراهم می‌سازد. اهمیت این اثر در آن است که سینما به‌مثابه رسانه‌ای فراگیر، در خدمت معرفی چهره‌ای صلح‌دوست، معنوی و اخلاقی از پیامبر اسلام قرار گرفته و تلاشی برای مقابله با تصویرهای تحریف‌شده و یک‌سویه از اسلام به شمار می‌رود. جایگاه مجیدی به‌عنوان یکی از سینماگران شناخته‌شده و صاحب سبک در عرصه جهانی ـ که پیش‌تر با فیلم «بچه‌های آسمان» نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان شده بود ـ نیز بر ارزش این روایت می‌افزاید و فیلم او را در تراز یک اثر فرهنگی-تمدنی برجسته قرار می‌دهد.

برجسته‌ترین بخش این نشست، پیام ویژه مجید مجیدی، نویسنده و کارگردان فیلم، خواهد بود. همچنین محمدرضا ورزی، فیلمساز جوان و موفق ایرانی که با آثار متنوع خود شناخته شده و در تازه‌ترین تجربه سینمایی‌اش با فیلم «پروین» (درباره زندگی و شعر پروین اعتصامی) بار دیگر توجه منتقدان و مخاطبان را جلب کرده است، در کنار دکتر رضا غلامی (استاد فلسفه سیاسی، مطالعات فرهنگی و تمدنی) و ملیحه نوروزی (پژوهشگر هنر نظری در اتریش)، به‌عنوان سخنرانان حضوری و برخط این برنامه حضور خواهند داشت.

این رویداد با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در اتریش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در محل «خانه حکمت ایرانیان» در وین برگزار می‌شود.

انتهای پیام/