پزشکیان سالروز استقلال ویتنام را تبریک گفت

پزشکیان سالروز استقلال ویتنام را تبریک گفت
رئیس جمهور در پیامی سالروز استقلال ویتنام را به رئیس جمهور و مردم این کشور تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی ضمن فرا رسیدن سالروز استقلال ویتنام به آقای لونگ کوانگ رییس جمهور این کشور ، با تاکید بر اینکه روابط دوستانه ایران و ویتنام مبتنی بر احترام مقابل و مسئولیت پذیری در کلیه زمینه‌ها توسعه یافته و همچنان ظرفیت‌های فراوانی برای تعمیق و گسترش بیشتر دارد تصریح کرد: مایلم آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای ارتقای سطح روابط دوجانبه به سطح مشارکت جامع اعلام نمایم.

 

انتهای پیام/
