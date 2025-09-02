به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

بیانیه شورای همکاری خلیج فارس تکرار سناریوهای بی‌اعتبار بیگانگان است. ایران مالکیت تاریخی و غیرقابل مذاکره خود بر جزایر و آب‌های خلیج فارس را با قدرت حفظ خواهد کرد. امنیت این آبراه وابسته به همکاری کشورهای منطقه، تحکیم همبستگی، پیشگیری از نفاق و تقویت همکاری میان همسایگان است.

