عزیزی:
بیانیه شورای همکاری خلیج فارس تکرار سناریوهای بیاعتبار بیگانگان است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:بیانیه شورای همکاری خلیج فارس تکرار سناریوهای بیاعتبار بیگانگان است. ایران مالکیت تاریخی و غیرقابل مذاکره خود بر جزایر و آبهای خلیج فارس را با قدرت حفظ خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
بیانیه شورای همکاری خلیج فارس تکرار سناریوهای بیاعتبار بیگانگان است. ایران مالکیت تاریخی و غیرقابل مذاکره خود بر جزایر و آبهای خلیج فارس را با قدرت حفظ خواهد کرد. امنیت این آبراه وابسته به همکاری کشورهای منطقه، تحکیم همبستگی، پیشگیری از نفاق و تقویت همکاری میان همسایگان است.