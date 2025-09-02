خبرگزاری کار ایران
بیانیه شورای همکاری خلیج فارس تکرار سناریوهای بی‌اعتبار بیگانگان است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:بیانیه شورای همکاری خلیج فارس تکرار سناریوهای بی‌اعتبار بیگانگان است. ایران مالکیت تاریخی و غیرقابل مذاکره خود بر جزایر و آب‌های خلیج فارس را با قدرت حفظ خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی  در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
بیانیه شورای همکاری خلیج فارس تکرار سناریوهای بی‌اعتبار بیگانگان است. ایران مالکیت تاریخی و غیرقابل مذاکره خود بر جزایر و آب‌های خلیج فارس را با قدرت حفظ خواهد کرد. امنیت این آبراه وابسته به همکاری کشورهای منطقه، تحکیم همبستگی، پیشگیری از نفاق و تقویت همکاری میان همسایگان است.

 

انتهای پیام/
