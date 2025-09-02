هیچ تصمیمی در خصوص ادامه مذاکرات با آژانس گرفته نشده است

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود روز سه‌شنبه یازدهم شهریور ۱۴۰۴ گفت: جلسه امروز را با عرض تسلیت به مردم یمن و فلسطین شروع می‌کنم. اقدام علیه کابینه کشور یمن یک جنایت جنگی آشکار و نشانگر ماهیت رژیم صهیونیستی است که در تجاوز به قواعد بین‌المللی هیچ حد و نرزی را نمی‌شناسد. این اقدام همراه با تشدید نسل کشی در عزه اتفاق افتاد و ما شاهد کشتار مردم فلسطین هستیم.

وی افزود: آمارها تکان دهنده است و نزدیک به ۲۵۰۰ نفر در صف غذا کشته شده اند و به طور متوسط هر روز ۱۰۰ فلسطینی بیگناه قتل عام می‌شوند‌. متأسفانه سازمان‌های بین‌المللی از اقدام مؤثر برای توقف نسل‌کشی کوتاهی دارند اما افکار عمومی بین المللی از جمله رسانه ها در انجام رسالت خود یعنی اطلاع رسانی در صف اول قرار داشتند بیش از ۲۵۰ رسانه بین الملل در اعتراض به وقایع غزه صفحه اول نشریات خود را سیاه کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: در هفته گذشته تحولات دیپلماتیک در منطقه ما متعدد بوده است که مهم ترین آن شرکت رییس جمهور محترم در اجلاس سران شانگهای است و این سفر ادامه خواهد داشت.

وی در رابطه با ادعاهای اروپایی‌ها مبنی بر ذخایر غنی‌شده ایران بیش از میزان تعیین شده در برجام، گفت: اروپایی‌ها آگاهانه هم تجاهل کردند و il تغافل. وقتی تروئیکای اروپایی صحبت از برجام می‌کنند باید پرسید که از کدام برجام صحبت می‌کنید. طرف هایی که خود از سال ۲۰۱۸ در اجرای تعهدات خود قصور داشتند در جایگاهی نیستند که ایران را به عدم اجرای مفاد برجامی متهم کنند.

سخنگوی وزارت امور خاجه تاکید کرد: ضمن اینکه اقدامات ایران کاملا قانونی و طبق برجام بوده است در این مورد هیچ صلاحیت قانونی برای فعال‌سازی ندارند و متاسفانه وقتی از دیپلماسی حرف می‌زنند منظورشان پذیرش خواست آن‌ها است. زمانی اروپایی‌ها نقش میانجی‌ را برای مذاکره ایران و آمریکا اجرا می‌کردند اما الان این موضع به درخواست برای مذاکره با آمریکا تقلیل پیدا کرده است و سخنان وزیر امور خارجه آمریکا هم مشخصا نشان‌دهنده این بود که اروپایی‌ها سیاست‌های آمریکایی‌ها را پیش می‌برند.

بقایی در خصوص طرح روسیه برای تمدید مکانیسم ماشه گفت: ما در تماس نزدیک با روسیه و چین هستیم. این دو کشور موضع خود در مخالفت با اقدام اروپایی‌ها را اعلام کردند و نامه مشترک وزرای خارجی چین، روسیه و ایران را ملاحظه کردید و ما موضع مشترکی داریم. این سه کشور صلاحیت استفاده از بند مکانیسم حل و فصل اختلافات را ندارند. موضوع تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ باید در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود و ما در تماس و رایزنی با چین روسیه تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم که منافع ایران تامین شود.

وی در رابطه با نقش تونی بلر در منطقه غرب آسیا و بازگشت وی در امور منطقه گفت: همین که رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به نقش‌آفرینی افرادی مثل تونی بلر حساس هستند، نشانگر یک واقعیت است و آن چیزی نیست جز اقداماتشان که در منطقه باعث وقایع هولناک شده است. یکی از اقدامات او دروغ وجود سلاح شیمیایی در عراق و حمله به این کشور بود که یکی از دستاوردهای تونی بلر در منطقه ماست. در غزه هم یک نسل کشی در جریان است و به طور کلی این اقدامات را می‌توان یک بحران ریشه‌دار در اقدامات کشورهای غربی دانست.

بقایی در رابطه با مذاکرات ایران و آژانس گفت: هیچ تصمیمی در خصوص ادامه مذاکرات با آژانس گرفته نشده است و قطعا اقدام سه کشور اروپایی تأثیر خود را بر سایر حوزه‌ها خواهد داشت. اطلاع دارید که تا الان دو دور مذاکراتی با حضور نمایندگان وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی برگزار شده است که نتیجه نهایی نداشتیم.

وی افزود: ورود دو بازرس آژانس برای تعویض سوخت نیروگاه بوشهر بود که برای اطمینان از ادامه فعالیت‌های این نیروگاه انجام شد. در حاضر بازرسان در ایران حضور ندارد. تماس‌ها همچنان با آژانس برقرار است چراکه ما همچنان عضو ان‌پی‌تی هستیم اما در مورد تدوین شیوه‌نامه همکاری با آژانس در چارچوب نهایی با مجلس کار نهایی نشده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: اقدامی که در غزه در جریان است ادامه نسل کشی با ابزار خشن است و باریکه غره حدود ۹۰ درصد غیرقابل سکونت شده است و هدف اصلی بیرون کردن ساکنان اصلی این منطقه است. هر کشوری که با این اقدامات همکاری کند، باید پاسخگو باشد و به عنوان همدست در این جنایت محسوب می‌شود. این انتقال ساکنین غزه به محل‌های دیگر جزو طرح آمریکا است که با همکاری سایر کشورهای غربی آن را اجرایی کرده است.

بقایی در خصوص ادعای شورای همکاری خلیج فارس در رابطه با جزایر سه گانه و میدان گازی آرش گفت: ما به تفصیل در بیانیه‌ای که امروز صبح منتشر شد مواضع‌مان را اعلام کردیم. این ادعا به هیچ عنوان قابل قبول نیست و هیچ حقی را برای طرف مقابل ایجاد نمی‌کند و به اختلافات دامن می‌زند آن هم در شرایطی که منطقه باید برای مقابله با رژیم صهیونیستی متحد باشد.

وی تاکید کرد: متاسفیم که در این نشست‌ها این صحبت‌ها مطرح می‌شود و هیچگاه این ادعاها باعث ایجاد حق نخواهد شد در خصوص میدان گازی آرش هم گفتیم که این ادعاها را هرگز نمی‌پذیریم و بارها به کویت اعلام کردیم که آماده مذاکره برای رسیدن به یک راه‌حل هستیم.

سخنگوی وزرات امور خارجه ددرباره استقبال همزمان وزیر امور خارجه آمریکا از تصمیم سه کشور اروپایی برای شروع فرایند موسوم به اسنپ بک و آمادگی برای مذاکره مستقیم با ایران گفت: اصولاً در رابطه با آمریکا همیشه باید این واقعیت را در نظر داشته باشیم که ما در میانه یک روند مذاکراتی با تعرض رژیم صهیونیستی و همراهی آمریکا مواجه شدیم

بقایی با بیان اینکه قطعاً نمی‌توانیم در مورد آینده بدون توجه به تجارب گذشته صحبت کنیم، گفت: آمریکا در طی ۱۰ سال گذشته دست‌کم دو یا سه بار روندهای دیپلماتیک را بر هم زده است. برجام وجود داشت اما در سال ۲۰۱۷ به‌طور یک‌جانبه و بدون هیچ دلیل و بهانه‌ای از آن خارج شد. در آخرین مورد نیز هم‌زمان با روند مذاکراتی، رژیم صهیونیستی با هماهنگی و همکاری آمریکا حملات غیرقانونی خود را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داد.

وی یادآور شد: این موارد نشان می‌دهد که آمریکا از ابتدا حسن نیت نداشت. اگر به بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا نگاه کنیم، استقبال از آغاز روند بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت، حمایت کشورهای اروپایی از این اقدام و توصیف آن به‌عنوان اقدامی در راستای دستور رئیس‌جمهور آمریکا، همگی نشان می‌دهد که آمریکا از همان ابتدای ورود دولت جدید به کاخ سفید، برنامه‌اش بر هم زدن برجام و تحمیل فشارهای غیرقانونی علیه ایران بوده است.

بقایی درباره سفر رئیس جمهور به چین و نشست تیانجین گفت: اجلاس شانگهای نشست مهمی بود، ما برای سومین بار به عنوان عضو کامل مشارکت داریم. با توجه به تحولات بین‌المللی این نشست و رایزنی‌ها اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. روز گذشته نشست سران و نشست شانگهای پلاس برگزار شد. ملاقات‌هایی بین رئیس جمهور با همتایان خود صورت گرفت. شاید مهمترین تحولات در این نشست شانگهای مصوبه این اجلاس بودکه از جهات مختلف اهمیت دارد اما محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و تاکید بر قطعنامه ۲۲۳۱ برای ما مهم بود. گفت‌وگوها در چین امروز هم ادامه خواهد داشت، امروز بعدازظهر رایزنی با همتای چینی انجام خواهد شد. مصوبات اجلاس هم درباره چالش‌های نوظهور و همکاری اقتصادی مهم است.

وی در خصوص صحبت‌های وزیر خارجه آلمان و مهلت ۳۰ روزه برای مذاکرات گفت: دیپلماسی توپ بازی نیست که انقدر اروپایی‌ها از آن صحبت می‌کنند. اروپایی‌ها وانمود می‌کنند که بازیگر معتبر و دارای حسن نیت در این روند بودند. چیزی که اروپایی‌ها نیاز دارند این است که شجاعت اخلاقی و مسئولیت پذیری را تقویت کنند تا بتوانند نقش مثبت و سازنده در روندهای دیپلماتیک ایجاد کنند.

بقایی عنوان کرد: اقدام آنان واگذار کردن همه حقوق خودشان به طرف آمریکایی بود. اینکه کشورهای اروپایی کماکان عضو برجام هستند و یکی از مهمترین شرط‌های عدم بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت را در گفت‌وگو با یک بازیگر دیگر عمل کنند، خودش نشانه عدم حسن نیت آنان است. اگر آنان خواهان مذاکره هستند در فرصت چندماهه استفاده می‌کردند. برای افکار عمومی باید روشن باشد اینکه همزمان تهدید کنید و از ابزار نظامی برای حمله استفاده کنید و در ادامه صحبت از دیپلماسی کنید، نشانه عدم حسن نیت و باور نداشتن به مذاکرات است.

بقایی درباره افزایش فشارهای نظامی آمریکا علیه ونزوئلا تصریح کرد: در این باره موضع‌گیری کردیم. از یک منظر تحولاتی که در کارائیب و آمریکای لاتین در حال وقوع است را می‌توانیم به عنوان بازگشت سیاست‌های استعماری لخت و عریان تفسیر کنیم. مداخلات آمریکایی‌ها در کشورهای آمریکای لاتین تازگی ندارد و از چند دهه قبل بوده ولی این قدر صریح و آشکار نبوده که آمریکا در آب‌های یک کشور مستقل لشکرکشی کند و این قابل توجیه نیست.

وی گفت: ما مداخلات آمریکا در امور داخلی ونزوئلا و کشورهای دیگر منطقه آمریکای لاتین را محکوم کرده و نسبت به تهدید صلح و امنیت بین‌المللی هشدار می‌دهیم. بحث جرائم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر یک پوشش است و با توجه به اطلاعاتی که درباره ارتباط برخی مقامات آمریکا با جفری اپستین هست، ادعای مربوط به جرایم سازمان یافته فراملی یک ادعا برای توجیه مداخلات غیرقانونی در کشورهای منطقه است.

بقایی در خصوص اظهارات اخیر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی که گفته است ایران نمی‌تواند برای ما تعیین کند که از چه سایت‌هایی بازرسی کنیم، گفت: ما در چارچوب مصوبه مجلس و با نظر شورای امنیت ملی کارمان را انجام خواهیم داد. با ذکر این نکته که در حال حاضر درباره نحوه تعامل با آژانس به غیر از آنچه هفته گذشته درباره راکتور بوشهر انجام شد، تصمیمی تا الان گرفته نشده است.

وی در رابطه با رویکرد آمریکا علیه ایران و ادعای مارکو روبیو درباره مذاکرات با ایران گفت: نیازی نیست دیپلمات باشید تا متوجه تناقض موجود در موضع‌گیری‌ها شوید، این حرف‌ها به هیچ عنوان سازگاری ندارد. نیاز نیست به گذشته دور برگردیم تا ثابت کنیم طرف آمریکایی در مذاکرات جدی نیست. آقای روبیو وزیر خارجه کشوری است که دو روز قبل از قرار مذاکراتی اقدام به حمله به ایران کرد. این صحبت‌ها که از ابزار فشار و تحریم استفاده کنید و همزمان بگویید که ما متعهد به دیپلماسی هستیم چیزی جز نفاق و عدم حسن نیت نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره همکاری‌های چین و ایران در بحث انرژی گفت: ما با چین رابطه حسنه‌ای داریم. قرارداد ۲۵ ساله با چین حوزه‌های مختلفی را شامل می‌شود و این موافقتنامه بدون تاثیرپذیری از حواشی دیگر ادامه می‌یابد. همچنین چین و روسیه موضع خودشان را نسبت به رویکرد سیاسی ۳ کشور اروپایی اعلام کردند و ما عضو شانگهای و بریکس هستیم و توقع داریم همکاری‌ها بدون فشارهای کشورهای بیرون از سازمان ادامه پیدا کند. ما مصمم به تقویت روابط با چین هستیم.

وی درباره اظهارنظرهای چین ستیزانه و ادعای زمان کوتاه دیدار رئیس جمهور با همتای چینی گفت: این ادعاها دروغ است. این نیازمند بلوغ رسانه‌ای است که هر خبری را باور نکنیم و نشر ندهیم. ادعای مطرح شده ارزش پاسخگویی ندارد.

بقایی در خصوص اهداف اروپایی‌ها در رابطه با فعال کردن مکانیسم ماشه، گفت: واقعیت این است که ظاهرا خودشان هم نمی‌دانند چه می‌خواهند. این‌ها طرف مذاکره و برجام بودند اما یکی از شروطشان مذاکره با آمریکا است، آنان در مقطعی غنی سازی صفر مطرح کردند اما وقتی فهمیدند چنین چیزی وجود ندارد و حق غنی‌سازی برای ایران در متن برجام دیده شده دیگر مطرح نکردند. کشورهای اروپایی باید مواضع‌شان را بازبینی کنند و تلاش کنند رویکرد مستقل و بدون تاثیرپذیری از آمریکا و رژیم صهیونیستی داشته باشند.

وی در رابطه با ادعاهای تام باراک نسبت به اراضی فلسطین و طرح اسرائیل بزرگ گفت: بحث ایده اسرائیل بزرگ با واکنش همه کشورهای منطقه مواجه شد. روشن است چنین سیاستی در راستای جنگ افروزی رژیم است. همه کشورهای منطقه از جمله شورای همکاری خلیج فارس چنین موضوعاتی را محکوم کردند. این واکنش‌ها کفایت نمی‌کند و باید زنگ هشداری برای تک تک کشورهای منطقه باشد.

بقایی درباره برقراری روابط بین پاکستان و ارمنستان گفت: ما با پاکستان و ارمنستان رابطه خوبی داریم و این تحول را مثبت ارزیابی می‌کنیم و امیدواریم برقراری روابط بین دو همسایه ما موجب تقویت کشورهای منطقه شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تماس‌های مصر با ایران و آژانس و احتمال میانجی‌گری مصر گفت: این طور نیست. ما رابطه مستقیم با آژانس داریم و نیاز به چنین چیزی نیست. ولی ما از دیپلماسی پویا استفاده می‌کنیم و رایزنی‌ها با مقامات منطقه افزایش یافته و مصر هم باید از این نظر دنبال شود.

بقایی در تشریح مصاحبه‌ی خود با گاردین در خصوص میزان غنی سازی گفت: برای اینکه مشخص شود من چه گفتم باید کل مصاحبه را ملاحظه کرد. سوال این بود چرا ایران تصمیم به غنی سازی ۲۰ درصد و فراتر گرفته و من نظر مصاحبه کننده را به تاریخ برجام جلب کردم. گفتم بر اساس برجام ما غنی سازی ۳۰۶۷ را پذیرفتیم و بعد از خروج آمریکا و عدم اجرای تعهدات اروپایی‌ها تصمیم گرفتیم اجرای تعهدات را کاهش دهیم.

وی گفت: از همان زمان ما اعلام کردیم در صورت اینکه طرف‌های مقابل تعهداتش را انجام دهند ما هم به تعهدات برجامی برمی‌گردیم. در عمل ما بسیار با آن موضوع فاصله داریم و طرف‌های مقابل مرتکب جنایت آشکار علیه ایران شدند.

خبر در حال تکمیل می باشد...