به گزارش ایلنا، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه 11 شهریورماه ) و در جمع بندی بررسی گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه های زیست محیطی، گفت: ما از ابتدای صبح به موضوعات مختلف پرداختیم، اما جناب آقای علی آبادی، ما -دولت و مجلس - همگی شاهدیم که مردم در حال حاضر مشکلاتی دارد؛ مشکلاتی هم که در حال حاضر مطرح است، به نظر می رسد، مشکلات مدیریتی است؛ یعنی بعضی از مشکلات در صرفه جویی در حوزه مصرف است و برخی دیگر مشکلات در انتقال و توزیع، و بخشی دیگر هم در تولید است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مربوط به انرژی و تاثیرگذاری آن بر معیشت، بیان کرد: در بحث انرژی و در بحث مربوط به حوزه معیشت پیش تر گفته بودیم که قبل از هر نوع ناترازی، ناترازی مدیریتی مهمترین موضوع است. به عنوان مثال در حوزه مصرف و تولید مشخص است که ما در تولید باید با سرمایه گذاری موضوع را حل و فصل کنیم، بنابراین در حوزه مصرف طبیعتاً باید صرفه‌جویی کنیم.

وی با بیان اینکه، بین تولید و مصرف، امروز صرفه‌جویی نسبت به تولید باید در اولویت کارهای ما قرار گیرد، بیان کرد: یا این نکاتی که بنده می‌گویم نکات درستی بوده و یا نکات غلطی است! اگر این نکات، نکاتی اشتباه است باید بنشینیم و روی آنها در کمیسیون تخصصی بحث کنیم.

قالیباف با اشاره به انجام مذاکرات با دولت قبل در کمیسیون های تخصصی مجلس بیان کرد: همه بحث‌های ما در برنامه هفتم توسعه خلاصه شده است.ملاک قضاوت ما برنامه هفتم است. امروز بنده می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که نتیجه برآیند کار ما این شده که امروز مردم، مخصوصاً از موضوع برق و آب رضایت ندارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک بخش از نارضایتی ها در جلسه مذکور بیان شد، اگر خاطرتان باشد، آنها در زمستان می گفتند که ما در تابستان دیگر ناترازی و قطعی برق نخواهیم داشت، اما در ادامه دیدیم که این ناترازی بیشتر شد. ما استدلال می‌کنیم و استدلال ما این است که بگوییم برق حوزه آبی ما به دلیل بارش کم و آب‌های سداد تا میزان ۱۰ الی 12هزار مگاوات از دست رفته است؛ یعنی ما واقعاً پایان زمستان متوجه نبودیم که ذخایر سدهای ما چقدر است؟ حتماً متوجه بودیم.

وی با بیان اینکه مردم در مقاطعی قطعی آب را می پذیرند، بیان کرد: با این حال مردم بی‌نظمی و ناعدالتی در قطعی ها را نمی پذیرند. مردم همچنین وضعیتی که افراد برگ سبز گرفته، یعنی پول داده و تضمین گرفته تا قطعی نداشته باشند را نمی پذیرند. همچنین وضعیت سرمایه‌ گذاری که در تولید سرمایه گذاری کرده و برق تولید خود را به خود این صنعت نمی دهیم را نمی پذیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر مجموعه ای از این مشکلات به وجود آمده و دولت و مجلس باید این مشکلات را برطرف کنند، بیان کرد: سند ما برای حل این موضوعات، برنامه هفتم است.

وی با اشاره به ماده ۹۶ برنامه هفتم و توجه این ماده به مباحث مربوط به صرفه جویی،بیان کرد: این ماده برای همه موارد صرفه جویی انرژی، تعیین تکلیف کرده است. دوستان در مجلس یازدهم به خاطر دارند که با افزایش قیمت برق و کاری که آنجا انجام شد،- تثبیت قیمت‌هایی که از سال‌های گذشته انجام شد - مجلس یازدهم اینگونه هزینه را به جان خرید و این تصمیم را گرفت.

دکتر قالیباف خطاب به علی آبادی، وزیر نیرو ادامه داد: در این شرایط حدود 40 همت درآمد حوزه انرژی در حوزه برق و آب افزایش پیدا کرد.ما درباره آن دوره، و در هزینه کرد آنها و ایضا خروجی آنها بحث داریم، لذا به نظر بنده ما باید به این نکته توجه کنیم که به هر حال جلسات و صحبت های ما اگر این مشکلات را برای مردم حل فصل نکند، مردم از ما این رفتار را قبول نمی‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر نیرو ادامه داد: شما می گویید که بله، فلان ابلاغیه در دبیرخانه به من اجازه برخی امور را داده است و یا فلان نهاد به من اجازه کار را داده. باشد، اینگونه مجوزها سرجای خود باشد و به جهت اداری کسی به شما خرده نمی گیرد.اما شما که خودتان در بخش خصوصی بودید،آیا با این شرایط، بخش خصوصی دیگر در بخش برق سرمایه‌گذاری خواهد کرد؟ آیا بخش خصوصی که ۶۰ همت طلبکار بوده و ما پولش را ندهیم، دو مرتبه در این بخش سرمایه گذاری خواهد کرد؟

وی با اشاره به عملکرد وزارت نیرو در زمینه به کارگیری از پنل های خورشیدی بیان کرد: برنامه هفتم به ما می گوید، انرژی ما باید تا میزان ۱۲ هزار مگاوات از تجدید پذیرها باشد و دولت و مجلس این را قبول داریم. اما در روش اجرا اشکالاتی داریم. لذا ما نباید این اشکالات را دو سال بعد متوجه شویم که فرصت جبران آن را نداشته باشیم! اینها از جمله موضوعاتی است که پیش از پول و امکانات باید به آنها توجه داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانینی همچون، رفع موانع تولید در حوزه انرژی و رفع موانع تولید رقابت پذیر،بیان کرد: این قوانین فرصت‌های خوبی را فراهم کرده است. همچنین قانون مربوط تامین منابع تولید و زیرساخت ها از جمله قوانین بسیار موثری است که می تواند برای وزارت نیرو مهم قلمداد شود تا مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به هزینه چندین هزار مگاواتی در راستای استفاده از کولرهای آبی،بیان کرد: همچنین پرتی منابع نسبت به الکتروموتورهای ایجاد شده دراین بخش زیاد است و می‌توانیم، این تجهیزات را تعویض کنیم؛ بیش از 50 درصد در این بخش می توانیم صرفه جویی داشته باشیم. وقتی ما موضوع گواهی صرفه‌جویی که مدنظر قرار گرفته را عملیاتی نمی کنیم،یعنی ضمانت نمی‌کنیم و حساب صرفه‌جویی نداریم و نمی‌دهیم، این شرایط به چه نحوی می تواند انگیزه بخش خصوصی را بالا ببرد، تا این بخش بیاید و در ۱۶ تا ۲۰ میلیون کولر آبی سرمایه گذاری کرده و تحول ایجاد کنند و صرفه جویی ها انجام شود.

دکتر قالیباف با بیان اینکه ما نباید موضوعات را پیچیده و بزرگ کنیم، ادامه داد: ما در این بخش، نیازمند یک مدیریت دقیق و جزئی هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی، در ادامه با تأکید بر نقش حیاتی کارکنان و متخصصان صنعت نفت، گاز و برق گفت: ما قدردان زحمات کارمندان، کارگران و مهندسینی هستیم که در گرمای ۵۰ درجه تابستان نیروگاه‌ها را اورهال می‌کنند و در سرمای زمستان با وجود یخ و برف، خطوط انتقال را پایدار نگه می‌دارند. انصاف نیست بگوییم این عزیزان فعال نیستند؛ ما دست آن‌ها را می‌بوسیم اما تقاضا داریم رده های میانی مدیریتی حوزه آب و برق هم به گونه‌ای مدیریت کنند که این مشکلات حل و فصل شود. اگر این اقدامات صورت نگیرد، نه صرفه جویی انجام می شود و نه مشکلات تولید و نه پرتی توزیع برطرف خواهد شد.

وی تأکید کرد: انتظار ما از کمیسیون انرژی مجلس و وزارت نیرو این است که بر اساس سند برنامه هفتم،حوزه صرفه جویی و ضمانت تولید از طریق بخش خصوصی را دنبال و با زمان‌بندی مشخص احصا کنند.تا این قبیل رویکردها گویای این باشد که ما ظرف چهار ماه آینده، چه در حوزه صرفه جویی، تولید و توزیع از نقطه A به نقطه B می‌رسیم و این تفاهم باید بین کمیسیون و وزارتخانه شکل بگیرد و نتایج آن به مردم گزارش شود. همچنین این جلسه باید این فرصت را فراهم کند تا ما در جلسه بعدی بگوییم به عنوان مثال در صرفه جویی که می توانستیم در حوزه کولر آبی و گازی انجام دهیم، چقدر این موارد صورت گرفته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به وزیر نیرو گفت:آقای علی آبادی شما بهتر از بنده روی مسائل مسلط هستید و استاد کارید!ایضا ما شاید وزیری به اندازه شما چه در حوزه آب و برق، صنعت،مدیریت و تجربه کاری نداشته باشیم. لذا توقع ما این است که شما در حقیقت کار را پیش ببرید.

وی با اشاره به برخی اصلاحات نهادی در این بخش اظهار کرد: این هم از جمله موضوعاتی است که مجلس، دولت و مرکز پژوهش ها باید با هم بنشینند و به یک جمع‌بندی برسند.

رئیس مجلس با یادآوری مشکلات زمستان گذشته خاطرنشان کرد: سال گذشته روی این موضوع صحبت می کردیم که مردم و صنایع با کمبود گاز مواجه شدند ولی ما سر این موضوع بحث می کردیم که چه کسی در موضوع 14 میلیارد لیتر گازوئیل مقصر بوده و این انرژی منتقل نشده است؛ آیا مشکل از جانب مسئولین بخش حمل و نقل بوده ؟ وزارت نفت این منابع را تحویل نداده و یا وزارت نیرو آماده نبوده است؟ متاسفانه مسئولین همه مشکلات را بر گردن هم می انداختند. از سویی دیگر در بخش گاز و فرآورده ها هم همین اتفاق رخ داد.همچنین معلوم است که در ابعاد مدیرتی هم مشکلاتی داریم. همچنین به خاطر دارم این اشکال نهادی از 25 سال گذشته معلوم بوده و همیشه هم روی آن بحث شده و اما هیچ وقت برای انرژی کشور که مهترین پیشران کشور است، رفع مشکل نشده است.

وی با بیان اینکه انرژی در بخش هایی همچون اقتصاد،درآمد،مصرف، صادرات، تامین ارز اثر گذار است، بیان کرد: هیچ موضوعی مهمتر از انرژی نیست. امروز روزانه حدود دو میلیون تا دو میلیون و دویست هزار بشکه در داخل هزینه می‌کنیم و صادرات ما به مراتب کمتر از مصرف داخلی است. از سوی دیگر، افزایش تولید هم نداریم و میزان پرت انرژی هم بسیار بالاست. بنابراین این مشکل نهادی بحث امروز نیست و باید به عنوان موضوع مهم و اساسی از سوی مجلس و مرکز پژوهش های مجلس پرداخته شود.

قالیباف خطاب به مسئولان وزارت نیرو گفت: بنده به عنوان یک فردی که با کارهای اجرایی آشنا هستم. توقع داریم ظرف 3 الی 4 ماه شما - وزیر نیرو - و همکاران تان با یک شیب ماهانه انجام اقدامات را نشان دهید که به سمت خوبی حرکت می کند و سرو سامان گرفته است. همچین لازم است کمیسیون انرژی و وزارتخانه مربوطه ظرف یک هفته جدول مربوطه را به مجلس بیاورد.

انتهای پیام/