توضیح سخنگوی هیات رئیسه درباره جلسه غیرعلنی مجلس با محوریت مکانیزم ماشه

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره موضوع جلسه غیرعلنی امروز مجلس گفت: با توجه به شرایطی که در کشور، منطقه و بین الملل وجود دارد و با توجه به اهتمام رئیس و نمایندگان مجلس درباره ایفای نقش راهبردی خودشان در مناسبات موجود حدود یک و نیم ساعت جلسه غیرعلنی برگزار شد.

وی ادامه داد: کمیسیون امنیت ملی گزارش جامعی را از روند فعال کردن اسنپ بک و آثار و تبعات اهتمالی آن در بازار و در اقتصاد و سایر حوزه های کشور ارائه داده اند. تعدادی از نمایندگان نقطه نظرات خودشان را در این باره مطرح کردند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: رئیس مجلس هم تاکید داشت که حتما دست ایران در این داستان پر است و هرگونه اقدام متقابلی که تشخیص و تصمیم ما باشد در آن کوتاهی نخواهیم کرد. با محوریت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جلسات فشرده‌ای پیش‌بینی شده است که با حضور نمایندگان جهت اتخاذ تصمیمات راهبردی و متقابل اتخاذ شود.

گودرزی تصریح کرد: آنچه که اهمیت دارد این است که فعال شدن مکانیزم ماشه و نهایتا تحقق کامل آن که منجر به بازگشت ۶ قطعنامه خواهد شد تاثیر واقعی و حقیقی در وضعیت اقتصادی کشور نخواهد داشت.

وی ادامه داد: حدود ۱۲۰ نفر و نهاد مورد تحریم قطعنامه‌های شش‌گانه قرار گرفته‌اند در حالی که تحریم بر بیش از دو هزار نفر و نهاد به صورت یکجانبه از سوی ایالت متحده آمریکا اعمال و تحمیل شده است. یعنی وضعیت بدتر از این نخواهد شد و فقط تلاش می‌کنند یک فضای روانی در جامعه ما ایجاد کنند که این فضای روانی ممکن است باعث افزایش قیمت ارز و التهاب در بازار شود که مردم باید در این زمینه کمک کنند مسئولین هم حتما در این حوزه نقش ایفا خواهند کرد.

وی ادامه داد: آنچه که مهم است این است که جمهوری اسلامی ایران در این حوزه متضرر نخواهد شد اما دشمنان بدانند که دست جمهوری اسلامی ایران پر است مجلس، دولت، شورای عالی امنیت ملی و همه ارکان و نهادهای نظام متحد و یکپارچه متفق النظر هستند که ما حتما اقدام متقابل خواهیم داشت و مجلس هم طی روزهای آینده تمام طرح‌ها و پیشنهادات را به صورت یکپارچه با محوریت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد بررسی قرار خواهد داد. سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: امیدواریم که همچنان که تا امروز اینگونه رقم خورده است از این به بعد هم تمام تغییرات و تحولات در نگاه بلندمدت و راهبردی به نفع جمهوری اسلامی ایران باشد. وی درباره سناریوهای مواجه با مکانیزم ماشه گفت: در مجلس چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا و چه جریان‌ها و طیف‌های مختلف و متعددی که وجود دارد همه در این موضوع متفق‌النظر هستند که ما باید پاسخ‌مان پشیمان‌کننده و متقابل باشد و تحمیل هزینه برای آنها داشته باشد لذا تمام طرح ها و پیشنهاداتی که از سوی تک تک نمایندگان ارائه شده است به صورت یکپارچه در جلسات بررسی خواهد شد و تصمیم لازم اتخاذ می شود.

