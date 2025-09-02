توزیع انرژی در کشور ناعادلانه است

به گزارش ایلنا، عباس بیگدلی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حق آبه‌های زیست محیطی، خطاب به وزیر نیرو گفت: طبق برنامه هفتم پیشرفت باید اصلاح ساختار و اساس نامه منابع آب اتفاق می‌افتاد اما متاسفانه با اینکه یک از شروع برنامه هفتم پیشرفت می‌گذرد، برنامه‌ای در این خصوص به صورت عملیاتی از وزارتخانه شاهد نبودیم.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وعده‌هایی که وزیر نیرو در خصوص اجرای ۱۴ مگاپروژه برق که قرار بود ۱۰ هزار مگاوات به شبکه کشور اضافه کند، اجرا نشده و عملا قطعی بیشتری در برق را شاهد هستیم، هم در بخش کشاورزی طی روز ۵ ساعت شاهد قطعی برق چاه‌های کشاورزی هستیم و هم روزانه دو بار قطعی ۲ساعته در بخش خانگی را شاهد هستیم که باعث عصبانیت شدید مردم شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه‌عدم توزیع عادلانه انرژی در کشور را شاهد هستیم اضافه کرد: در تهران و برخی کلان شهرها قطعی‌ها نسبت به دیگر نقاط به نسبت پایین‌تر است و در روستاها که مرکز تولید بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور است، قطعی‌ها به مراتب بیشتر از کلانشهرها است که از وزارت نیرو انتظار داریم این موضوع را به جد پیگیری کند.

بیگدلی در ادامه تصریح کرد: بخش صنعت و کشاورزی ما بدهی‌های بسیار زیادی به تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها دارد، در صورتی که دولت برنامه‌ای برای جبران خسارت‌های عمده‌ای که در خصوص قطعی‌های برق و کمبود آب وجود دارد؛ ارائه نداده است.

وی در بخش دیگر صحبت‌های خود با بیان اینکه‌عدم برخورد قاطع وزارت نیرو با تولید رمزارزها و ماینرها آسیب زننده است، تصریح کرد: از وزارت نیرو و مجموعه دولت می‌خواهیم که در این موضوع ورود جدی داشته باشد، زیرا همه شاهد بودیم که در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه حدود ۲۰۰۰ مگاوات کاهش مصرف برق اتفاق افتاد و میبایست با هماهنگی وزارت ارتباطات این موارد احصاء و افرادی که مشخص نیست به کجا وصل هستند و رمز ارز غیرمجاز استخراج می‌کنند، شناسایی و مورد برخورد جدی قرار گیرند.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: یک اقدام اشتباه که در گذشته انجام شده و حوزه آبریز را از ۱۰ عدد تا ۳۰ عدد تبدیل کردیم که باعث ایجاد تنش و چالش در کشور شده است و مستلزم بازنگری جدی در این خصوص هستیم. از طرفی متاسفانه در بیلان کاری که وزارت نیرو ارائه می‌دهد، آماری از آب‌های جوی و ژرف مشاهده نمی‌کنیم.

