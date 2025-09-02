برنامه ریزی در وزارت نیرو صحیح نیست

به گزارش ایلنا، محمد رشیدی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه‌های زیست محیطی، ضمن تشکر از زحمات کارکنان وزارت نیرو در شرایط ناترازی برق خطاب به وزیر نیرو، گفت: ما متوجهیم وزارت نیرو مسئول تولید، تامین و توزیع نیرو است و مصرف آن باید مطابق ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسط سازمان بهینه‌سازی مدیریت شود اما تصویب قانون مانع‌زدایی صنعت برق کار ارزشمندی بود که انجام شد کما اینکه امسال ۱۵۰ همت درآمد داشتید، ۱۲۰ همت از صنایع و ۳۰ همت بخش خانگی که زیان انباشته شما را کاهش داده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چرا وزارت نیرو با اجرای ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق راندمان نیروگاه‌ها را اصلاح نکرد و در این زمینه ضعف داشت.

وی تصریح کرد: سال گذشته پیک مصرف ۸۰ هزار مگاوات بوده و امسال ۷۷ هزار مگاوات بوده است اما چگونه است که با وجود اینکه پیک مصرف ۳ هزار مگاوات کمتر شده اما شدت قطعی برق بیشتر شده است. معلوم است برنامه ریزی در وزارتخانه صحیح نیست و مسئولان به درستی به وظایف خود عمل نکرده‌اند که باعث قطعی نامتوازن برق و برنامه ریزی غلط و ناعادلانه در ساعت‌های قطعی و زمان آن در شهرهای مختلف شده و به بی‌اعتمادی عمومی منجر شد.

رشیدی خطاب به وزیر نیرو، تاکید کرد: معاونان شما به جای اینکه به نمایندگان که پیگیر مطالبات به حق مردم هستند فشار بیاورند که امضا برای استیضاح شما را پس بگیرند به دنبال اصلاح سیستم ناترازی باشند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: مطابق با ماده ۱۷ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم باید برای تجدیدپذیرها مجوز می‌دادید که به آن عمل نکردید از سوی دیگر ابزار مدیریتی شما منابع انسانی است که در این مورد به شدت ضعف دارید.

