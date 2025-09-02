بحران صنعت برق به بحرانی ملی و راهبردی بدل شده است

به گزارش ایلنا، فرهاد شهرکی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه‌های زیست محیطی، عنوان کرد: بحران صنعت برق دیگر یک مشکل بخشی یا منطقه‌ای نیست، بلکه به بحرانی ملی و راهبردی بدل شده است که تنها چراغ خانه‌ها را خاموش نمی‌کند؛ بلکه چراغ تولید، اشتغال، آموزش، سلامت و اعتماد عمومی را نیز به خاموشی می‌کشاند و اگر تدبیر نشود شریان حیاتی توسعه و امنیت ملی کشور را تهدید خواهد کرد.

نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود منابع عظیم و متنوع انرژی و نیروهای توانمند، خاموشی خانه‌های ایرانیان در عصر حاضر به سان یک طنز تلخ در سطح بین المللی جلوه‌گر شده است، وضعیتی که نه تنها ناکارآمدی بخش انرژی را زیر سوال برده؛ بلکه به طور جدی به غرور ملی ایرانیان خدشه وارد کرده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خطاب به وزیر نیرو، ادامه داد: در سیستان هنگامی که دمای هوا به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد می‌رسد و طوفان ریزگرد با سرعتی بیش از ۱۰۰ کیلومتر در ساعت شهر را در می‌نوردد، قطع برق در گرمترین ساعات روز نقض حقوق اساسی شهروندان در بهره مندی از خدمات عمومی حیاتی و مصداق بارز جنایت است.

شهرکی با بیان اینکه افت ولتاژهای مکرر و قطعی‌های پی در پی برق موجب خسارات فراوان به لوازم خانوارهای محروم شده است، تصریح کرد: این امر از حیث حقوقی مصداق روش اتلاف و تثبیت در حقوق مدنی و از حیث مقررات بخشی نقض آشکار منشور حقوق مشترکین برق محسوب می‌شود و مستوجب جبران فوق خسارت‌ها می‌شود.

وی اضافه کرد: این وضعیت در سیستان نقض اصل ۴۸ قانون اساسی است و ادامه این تبعیض ساختاری موجب مهاجرت، بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه خطاب به ملت ایران، گفت: کمیسیون انرژی مجلس مجموعه‌ای از راهکارهای کارشناسی، مطالبه مکرر رئیس جمهور را برای صنعت برق ارائه کرده است که از جمله آن افزایش ظرفیت علمی تولید، بازتوانی نیروگاه‌ها و تبدیل واحدهای گازی قدیمی به سیکل ترکیبی؛ توسعه تجدیدپذیرها از طریق مزایده‌های فصلی و قراردادهای تضمین خرید؛ تقویت شبکه انتقال و توزیع با احداث خطوط جدید و بازتوانی تجهیزات فرسوده است.

