نصیبی در جریان رسیدگی به عملکرد وزارت نیرو در مدیریت ناترازی آب و برق:

بیشتر مردم در شهرها و روستاها با تنش آبی مواجه هستند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس با انتقاد از وضعیت قطعی مکرر برق و آب، خواستار حل مشکلات مردم در حوزه تنش آبی شد که صرفا با افزایش روبرو بوده است.

به گزارش ایلنا، امید نصیبی در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، 11 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه های زیست محیطی با انتقاد از عدم دسترسی ابتدایی به آب و برق، گفت: قطعی مکرر برق و آب زندگی مردم را مختل کرده است. 

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: رکود صنعت، نابودی کشاورزی و معیشت، مشکلات بیمارستانی و سوختن لوازم برقی مردم از جمله مشکلاتی است که در این حوزه با آن مواجه هستیم و خسارات مردم نیز جبران نمی شود. 

وی در ادامه با بیان اینکه از زمان وزارت آقای علی آبادی نه تنها مشکلات کمتر نشده بلکه بیشتر شده است، گفت: نارضایتی مردم در حوزه آب و برق افزایش یافته و اکثر مردم در شهرها و روستاها با تنش آبی مواجه هستند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بلاتکلیفی وضعیت سد پارسیان، عنوان کرد: اگر مردم نسبت به حق و حقوق خود اقدامی کردند به خاطر این است که از مشکلات حوزه کشاورزی گذشته اند اما بحث آب شرب نیازمند تعیین تکلیف این سد است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
