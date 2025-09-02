بیشتر مردم در شهرها و روستاها با تنش آبی مواجه هستند.

به گزارش ایلنا، امید نصیبی در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، 11 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه های زیست محیطی با انتقاد از عدم دسترسی ابتدایی به آب و برق، گفت: قطعی مکرر برق و آب زندگی مردم را مختل کرده است.

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: رکود صنعت، نابودی کشاورزی و معیشت، مشکلات بیمارستانی و سوختن لوازم برقی مردم از جمله مشکلاتی است که در این حوزه با آن مواجه هستیم و خسارات مردم نیز جبران نمی شود.

وی در ادامه با بیان اینکه از زمان وزارت آقای علی آبادی نه تنها مشکلات کمتر نشده بلکه بیشتر شده است، گفت: نارضایتی مردم در حوزه آب و برق افزایش یافته و اکثر مردم در شهرها و روستاها با تنش آبی مواجه هستند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بلاتکلیفی وضعیت سد پارسیان، عنوان کرد: اگر مردم نسبت به حق و حقوق خود اقدامی کردند به خاطر این است که از مشکلات حوزه کشاورزی گذشته اند اما بحث آب شرب نیازمند تعیین تکلیف این سد است.

انتهای پیام/