رئیس جمهور افزایش حجم مبادلات تجاری و تعاملات بازرگانی دو کشور را نیازمند تسهیل همکاری‌های بانکی و گمرکی دو کشور دانست و افزود: آماده همکاری برای تسهیل و تسریع در رفع موانع احتمالی پیش‌روی گسترش همکاری‌ها و ارتقای سطح روابط فیمابین هستیم.

وی با استقبال از مواضع ترکیه در قبال جنایات رژیم صهیونیستی و قطع روابط اقتصادی با این رژیم، تصریح کرد: همچنین از توافقات میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مسیر تثبیت صلح و آرامش حمایت می‌کنیم. در عین حال با هر گونه حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در منطقه قفقاز مخالف هستیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه مذاکره و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را با چارچوب‌های جدیدی آغاز کرده‌ایم، گفت: آماده گفت‌وگو با آمریکا بر اساس به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و رسیدن به یک راه‌حل برد-برد هستیم. در مورد اسنپ‌بک نیز کشورهای اروپایی طرف برجام با توجه به عدم عمل به تعهدات خود، مشروعیت فعال کردن آن را ندارند و چنانچه مرتکب چنین اشتباهی شوند، همه گفت‌وگوها و تعاملات فیمابین مختل خواهد شد.

پزشکیان با اشاره به اینکه ایران و ترکیه درباره حفظ تمامیت ارضی سوریه و ثبات سیاسی در عراق مواضع مشابهی دارند، در بخش دیگری از سخنانش با تبریک فرارسیدن روز ارتش در ترکیه اظهارامیدواری کرد که نیروهای مسلح دو کشور نیز در چارچوب کلی تعاملات فیمابین، همکاری‌های سازنده‌ای داشته باشند.

رئیس جمهور ترکیه نیز در این دیدار با بیان اینکه بر حق مشروع جمهوری اسلامی ایران در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای تاکید داریم، اظهار کرد: فعال شدن مکانیسم ماشه هیچ نفعی ندارد و کاملا غیرسازنده است.

رجب طیب اردوغان نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران را قابل درک، اما در عین حال باز ماندن باب گفت‌وگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مفید توصیف کرد و افزود: همچنین معتقدم که باز ماندن باب مذاکره ایران و آمریکا، نقشه‌های اسرائیل را نقش بر آب خواهد کرد.

وی با تاکید بر ضرورت تلاش برای تسریع در برگزاری هر چه سریع‌تر نشست کمیسیون عالی مشترک همکاری‌های دو کشور تصریح کرد: برای این منظور به ایران سفر خواهم کرد.

اردوغان با تاکید بر ضرورت حفظ ثبات سیاسی در عراق و توقف کشتار و جنایت در غزه و با بیان اینکه با رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای تثبیت صلح در قفقاز در تماس و رایزنی هستیم، گفت: باز شدن خطوط ارتباطی بر اساس احترام به حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی کشورها، موضوعی مربوط به همه ما است.

رئیس جمهور ترکیه همچنین از دکتر پزشکیان درخواست کرد که سلام‌های گرم او را به رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم کند.