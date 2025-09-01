خبرگزاری کار ایران
دادستان قزوین:

متهمان درگیری در بلوار شهید سلیمانی احضار و تفهیم اتهام شدند

عسگری از احضار و تفهیم اتهام متهمان درگیری در بلوار شهید سلیمانی خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در رابطه با جزئیات رسیدگی به پرونده حادثه درگیری ماموران شهرداری با فروشندگان در بلوار شهید سلیمانی  گفت: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، پرونده‌ای نزد قاضی کشیک دادگستری تشکیل و افراد درگیر در نزاع، جهت اخذ اظهارات و انجام مراحل قانونی احضار شدند.

وی افزود: روز گذشته تمام متهمان به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شدند.

دادستان قزوین بیان کرد: در این پرونده قرار بازداشت برای برخی ماموران شهرداری و قرار تامین مناسب برای بعضی متهمان دیگر صادر شده است

