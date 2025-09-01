به گزارش ایلنا، عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان اظهار کرد: در اجرای مأموریت‌های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه برای مقابله با قاچاق سوخت و با توجه به اجرای پویش نه به قاچاق سوخت نه به سوختن جان‌ها با هدف صیانت از امنیت جاده‌ها و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی، مأموران انتظامی پس از رصد اطلاعاتی و گشت زنی‌های نامحسوس، سه بارانداز بزرگ و محل دپوی سوخت قاچاق در بندرعباس را شناسایی کردند.

اکبری افزود: این محل‌های دپو و بارانداز‌های غیرمجاز فرآورده‌های نفتی قاچاق در منطقه چهچکور بندرعباس قرار داشته که در نتیجه رصد اطلاعاتی دقیق توسط مأموران انتظامی شناسایی شده است.

این مقام قضایی همچنین تصریح کرد: در راستای بند پ ماده ٦٤ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ٤١ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورات لازم در خصوص توقیف ادوات و تجهیزات مورد استفاده توسط قاچاقچیان و تحویل سوخت‌های قاچاق کشف شده به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران - منطقه هرمزگان صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: در جریان اجرای دستور تخریب این محل‌های دپو و بارانداز‌های غیر مجاز، مقادیر زیادی سوخت قاچاق به همراه تعداد قابل توجهی مخزن و لوله انتقال فرآورده‌های نفتی نیز توقیف شده است.

دادستان مرکز استان هرمزگان در پایان با تأکید بر ادامه روند مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت، اظهار کرد: دستگاه قضایی مسیر صیانت از منابع ملی را در دو حوزه پیشگیری و مقابله به صورت مستمر و با جدیتِ تمام پیگیری خواهد کرد و بر این اساس مجازات قاچاقچیان سوخت قاطعانه و بدون اغماض خواهد بود.