قالیباف:

مجلس از تلاش‌های رئیس‌جمهور در شانگهای حمایت می‌کند

​رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس ایران عملیاتی شدن کامل توافق راهبردی و پروژه‌های مشترک و رفع موانع بوروکراتیک و قانونی مرتبط با آن‌ها را اولویت خود می‌داند و از تلاش‌های مجدانه رئیس جمهور در اجلاس شانگهای برای تحقق این اهداف حمایت می‌کند.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با اشاره به سفر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به چین و برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در مطلبی در صفحه شخصی خود نوشت:

«ایران و چین دو تمدن کهن آسیایی، با پیوندهای تاریخی و فرهنگی، ظرفیت بی‌مانندی برای تامین صلح و امنیت پایدار و تحقق چندجانبه‌گرایی دارند.

‌مجلس ایران عملیاتی شدن کامل توافق راهبردی و پروژه‌های مشترک و رفع موانع بوروکراتیک و قانونی مرتبط با آن‌ها را اولویت خود می‌داند و از تلاش‌های مجدانه رئیس جمهور محترم آقای دکتر پزشکیان در اجلاس شانگهای برای تحقق این اهداف حمایت می‌کند.»

 

