عارف: بازسازی ساختمان‌ها آسیب‌دیده با قوت در حال پیگیری است
​معاون اول رئیس‌جمهور در محل ساختمان‌های آسیب‌دیده نیروی انتظامی و اساتید سرو ناشی از حملات موشکی رژیم صهیونیستی حضور یافت و در جریان میزان خسارات وارده و روند بازسازی این ساختمان‌ها قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در بازدید از ساختمان‌های آسیب‌دیده نیروی انتظامی با تاکید بر بازسازی و نوسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه، دستورات لازم را برای تامین اعتبارات لازم، ارائه تسهیلات و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و امکانات تمامی دستگاه‌های امر در ستاد بازسازی صادر کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور را که در این بازدیدها سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، استاندار تهران و مدیران شهری همراهی می‌کردند توضیحات لازم را در خصوص برآورد میزان خسارات وارده و چگونگی روند بازسازی و جبران خسارات به آسیب‌دیدگان ارائه کردند.

محمدرضا عارف در جمع خبرنگاران و در جمع‌بندی بازدیدهای خود با قدردانی از مردم بویژه آسیب‌دیدگان حملات ددمنشانه رژیم صهیونسیتی برای تحمل سختی‌ها و همچنین دست‌اندرکاران امر بازسازی‌ها در تهران و استان‌ها تاکید کرد: طبق آخرین گزارش ها در ستاد بازسازی روند بازسازی‌ها به خوبی و در یک روند منطقی و اصولی و با قوت به  جلو می‌رود که البته باید سرعت بگیرد و در شهر تهران نیز شهرداری وظیفه بازسازی را به عهده گرفت که باید از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود.

وی افزود: مرحله اسکان موقت را به خوبی پشت سر گذاشتیم و وارد مرحله نوسازی و بازسازی شده‌ایم. همچنین مراحل اولیه ارزیابی خسارات و بازسازی منازل تخریب شده در ستاد بازسازی آغاز شده است.

