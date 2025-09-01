پزشکیان با دبیرکل سازمان ملل دیدار کرد
رئیس جمهور کشورمان در حاشیه اجلاس شانگهای با دبیرکل سازمان ملل دیدار کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان و با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با یکدیگر در حاشیه اجلاس شانگهای دیدار کردند.
مسعود پزشکیان عصر امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ به وقت محلی، در ادامه برنامههای سفر به چین، در دیدار «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال صلح و آرامش بوده و هست و این رژیم صهیونیستی بود که جنگ را به ما تحمیل کرد، از مواضع وی در قبال جنایات این رژیم علیه فلسطینیان غزه و نیز حمله به کشورمان قدردانی کرد.
رئیس جمهور در عین حال از گوترش خواست که مواضع صریحتری در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و دیگر کشورهای منطقه داشته باشد و افزود: انتظار داریم سازمانهای بینالمللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد اقدامات عملی و جدیتری در قبال جنایات و آتشافروزیهای رژیم صهیونیستی در منطقه داشته باشند.
پزشکیان با بیان اینکه ایران در حالی مورد حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت که در میانه مذاکرات با آمریکا بود، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای استقرار یکی از قربانیان اصلی تروریسم بوده و تعداد زیادی از مقامات و بزرگان ما در اقدامات تروریستی به شهادت رسیدهاند. امروز رژیم صهیونیستی هر کس را که دلش بخواهد، در هر نقطهای از منطقه، به نام دفاع از خود، ترور میکند.
رئیس جمهور در ادامه با گلایه از آژانس بینالمللی انرژی اتمی و به خصوص مدیرکل این نهاد بینالمللی گفت: جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین و پرتعدادترین نظام بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود، اما متأسفانه این سازمان بینالمللی حتی حاضر نشد حملات رژیم صهیونیستی به تأسیسات صلحآمیز هستهای ایران را که کاملاً زیر نظر خود آنها فعالیت میکرد، محکوم کند؛ این اقدام خلاف همه قواعد و چارچوبهای بینالمللی صورت گرفت و آژانس هنوز هم از محکوم کردن آن طفره میرود.
پزشکیان با اشاره به تصویب قانون تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پارلمان ایران در واکنش اقدامات غیراعتمادآفرین مدیرکل این سازمان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با این وجود اختیار تصمیمگیری درباره چگونگی و کیفیت همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به شورایعالی امنیت ملی ایران واگذار کرده تا همکاری سازنده و موثری با این سازمان شکل بگیرد، چرا که جمهوری اسلامی ایران همچنان به دنبال تعامل و حل و فصل مسئله از راههای دیپلماتیک است.
گوترش: ایران به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست
دبیرکل سازمان ملل نیز در این دیدار با بیان اینکه شخصاً متقاعد شدهام که ایران به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست و برنامه هستهای ایران صلحآمیز است، اظهار داشت: باور دارم که نیت و هدف شما ساخت سلاح هستهای نیست و برخورداری از برنامه هستهای صلحآمیز حق شماست و بنده آن را به رسمیت میشناسم.
گوترش با بیان تاکید بر اینکه نسبت به فعال نشدن مکانیسم ماشه و اسنپبک دغدغه جدی داشته و دارم، افزود: در تماس با مقامات کشورهای اروپایی طرف برجام این نکته را مطرح کرده و از آنها خواستهام که در این زمینه با ایران همکاری داشته باشند.