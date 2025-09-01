خبرگزاری کار ایران
غریب آبادی:

سران شانگهای با برداشت گزینشی اروپا از قطعنامه ۲۲۳۱ مخالفت کردند

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با اشاره به مفاد بیانیه پایانی سران سازمان همکاری شانگهای گفت: بندی درباره قطعنامه ۲۲۳۱ آمده که اعضا تاکید دارند مفاد این قطعنامه باید به بهترین شکل و به‌صورت کامل اجرا شود و نباید به صورت گزینشی اعمال شود. این دقیقاً به این معناست که اگر کشورهای اروپایی تعهداتشان را انجام ندادند، نمی‌توانند صرفاً بند مربوط به اسنپ‌بک را به صورت گزینشی اجرا کنند.

به گزارش ایلنا، «کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه که به همراه رئیس‌جمهور و به منظور شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در «تیانجین» چین به سر می‌برد، در گفت‌وگو با «صدا و سیما» درباره رایزنی های ایران با کشورهای عضو شانگهای پیرامون تلاش تروئیکای اروپایی برای بازگرداندن تحریم های شورای امنیت علیه ایران، گفت: برخی از این کشورها عضو شورای امنیت هستند؛ مثل چین و روسیه که هر دو عضو دائم شورا هستند و پاکستان که عضو غیر دائم است. البته ما با این‌ها اشتراک مواضع داریم. هر سه کشور طبیعتاً با مکانیزم اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های لغوشده شورای امنیت مخالفند.

وی با اشاره به اینکه این موضوع فرصت خوبی برای ما فراهم می‌کند تا درباره این مسائل با آن‌ها رایزنی کنیم، افزود: در بیانیه پایانی سران سازمان همکاری شانگهای هم دو سه بند مربوط به این موضوعات داریم که ما به آن‌ها پرداختیم، پیشنهاد دادیم و این پیشنهادها تایید شده است. این بیانیه امروز صادر خواهد شد.

غریب آبادی خاطر نشان کرد: یکی از بندهای مهم بیانیه، محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است؛ از جمله حمله به تأسیسات هسته‌ای و اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل. این بند بسیار قوی است و سران سازمان همکاری شانگهای در بیانیه به‌صراحت نام رژیم صهیونیستی و آمریکا را آورده و این موضوع اهمیت زیادی دارد.

معاون وزیر خارجه کشورمان افزود: همچنین بندی درباره قطعنامه ۲۲۳۱ آمده که اعضا تاکید دارند مفاد این قطعنامه باید به بهترین شکل و به‌صورت کامل اجرا شود و نباید به صورت گزینشی اعمال شود. این دقیقاً به این معناست که اگر کشورهای اروپایی تعهداتشان را انجام ندادند، نمی‌توانند صرفاً بند مربوط به اسنپ‌بک را به صورت گزینشی اجرا کنند. این دو موضوع در این بیانیه مطرح شده که به نظرم بسیار مهم هستند.

 
 
