امیر نصیرزاده:

شانگهای و بریکس جایگزین‌های مناسبی برای مقابله با یکجانبه‌گرایی هستند

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس را جایگزین‌های مناسبی برای مقابله با این یکجانبه‌گرایی دانست و گفت: تشکیل ائتلاف‌های جدید در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی می‌تواند کمک کند تا کشورها با همکاری یکدیگر، امنیت منطقه‌ای را ایجاد کنند.

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده  وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در تیانجین چین در گفتگویی تصریح کرد: آنچه دنیا الان با آن مواجه است، یکجانبه‌گرایی و زیاده‌خواهی غرب در حوزه‌های مختلف امنیتی، اقتصادی و سیاسی است.

امیر سرتیپ نصیرزاده سازمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس را جایگزین‌های مناسبی برای مقابله با این یکجانبه‌گرایی دانست و افزود: تشکیل ائتلاف‌های جدید در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی می‌تواند کمک کند تا کشورها با همکاری یکدیگر، امنیت منطقه‌ای را ایجاد کنند و اقتصاد خود را برای مقابله با تحریم‌ها توسعه دهند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان خاطرنشان کرد: سازمان همکاری شانگهای برای همین منظور تأسیس شده و اثرات خوبی نیز تاکنون داشته است.

 

