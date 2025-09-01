تبریک رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به امیر صباحیفرد
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور در پیامی به فرمانده قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم الانبیاء (ص)، فرا رسیدن سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم الانبیاء (ص) را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور در پیامی به امیر سرتیپ علیرضا صباحیفرد فرمانده قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم الانبیا (ص) فرا رسیدن سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم الانبیا (ص) را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
امیر سرتیپ علیرضا صباحیفرد
فرمانده محترم قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم الانبیا (ص)
سلامٌ علیکم؛
دهم شهریورماه، روزی که به تدبیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا، قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم الانبیا (ص) تشکیل شد، نه فقط یک تاریخ در تقویم، بلکه نمادی از هوشمندی، دوراندیشی و اقتدار ملی در دفاع از آسمان ایران اسلامی است. این روز، یادآور بصیرتی است که با درک صحیح از تهدیدات، شریان حیاتی امنیت هوایی کشور را در دست گرفت و آیندهای امن را رقم زد.
به همین مناسبت، با تأکید بر تقویت هرچه بیشتر این نیروی کلیدی، از تمامی نیروهای جانبرکف پدافند هوایی کشور که با تلاشهای شبانهروزی و مقاومت بینظیر خود در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حماسهای ماندگار آفریدند، صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایم. شما با از خودگذشتگی و ایستادگی قهرمانانه، توطئههای شوم رژیم صهیونی را خنثی کردید و اجازه ندادید به مقاصد پلید خود دست یابد.
رشادتهای شما، امنیت و آرامش را برای ملت بزرگ ایران به ارمغان آورد و برگ زرینی به تاریخ پر افتخار این سرزمین افزود و بیشک، امنیت امروز ما مرهون بیداری و هوشیاری دائمی شماست.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، فرا رسیدن سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم الانبیا (ص) را به جنابعالی و همکاران پرتلاش و غیورتان تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خداوند متعال توفیق روزافزون شما را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اجرای مأموریتهای خطیر و راهبردی، تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهبریهای داهیانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظله العالی) مسئلت دارم.
احمدرضا پورخاقان
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح