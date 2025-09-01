رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان سیاهکل

به گزارش ایلنا، قوام تیمور نژاد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل گفت: در راستای طرح تشدید اقدامات حفاظتی مبارزه با قاچاق چوب آلات جنگلی و مقابله با زمین خواری، یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اقدام به رفع تصرف و آزادسازی اراضی تصرفی ساماندهی شده در منطقه جمالی لنگه ملکرود بالا از ید متصرفین به استناد تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و حمایت از جنگل‌ها به شرح ذیل کرد:

۱ـ قطعه زمین ساماندهی شده اراضی ملی که بصورت شالیزار در تصرف و بهره برداری اشخاص بوده به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع به ارزش ریالی ۸۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ که با پایه‌های چوبی و فنس محصور بوده آزادسازی و اعاده به وضع سابق شد.

۲ـ قطعه زمین ساماندهی شده در اراضی ملی که بصورت باغ چای در تصرف اشخاص بوده به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع و به ارزش ریالی۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ که با پایه‌های چوبی و سیم خاردار محصور شده بود از ید متصرف خارج و عرصه آزادسازی و اعاده به وضع سابق شد.

