خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان عمومی سیاهکل خبر داد؛

رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان سیاهکل

رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان سیاهکل
کد خبر : 1680646
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل از رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، قوام تیمور نژاد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل گفت: در راستای طرح تشدید اقدامات حفاظتی مبارزه با قاچاق چوب آلات جنگلی و مقابله با زمین خواری، یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اقدام به رفع تصرف و آزادسازی اراضی تصرفی ساماندهی شده در منطقه جمالی لنگه ملکرود بالا از ید متصرفین به استناد تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و حمایت از جنگل‌ها به شرح ذیل کرد:

۱ـ قطعه زمین ساماندهی شده اراضی ملی که بصورت شالیزار در تصرف و بهره برداری اشخاص بوده به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع به ارزش ریالی ۸۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ که با پایه‌های چوبی و فنس محصور بوده آزادسازی و اعاده به وضع سابق شد.

۲ـ قطعه زمین ساماندهی شده در اراضی ملی که بصورت باغ چای در تصرف اشخاص بوده به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع و به ارزش ریالی۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ که با پایه‌های چوبی و سیم خاردار محصور شده بود از ید متصرف خارج و عرصه آزادسازی و اعاده به وضع سابق شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر