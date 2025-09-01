خبرگزاری کار ایران
عارف قهرمان جهان شدن تیم ملی والیبال جوانان ایران را تبریک گفت

معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی، قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران را در رقابت‌های جهانی تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران را در رقابت‌های جهانی تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی والیبال جوانان کشورمان در رقابت‌های جهانی و کسب عنوان ارزشمند قهرمانی جهان، مایه مباهات و غرور ملت بزرگ ایران شد.

این موفقیت درخشان، نشانگر اراده پولادین، غیرت ملی، تلاش خستگی‌ناپذیر و توانمندی جوانان عزیز کشورمان است که با همت و همبستگی مثال‌زدنی، نام ایران را بار دیگر در عرصه‌های بین‌المللی پرآوازه کردند.

این قهرمانی غرورآفرین را به بازیکنان شایسته، کادر فنی و مدیریتی تیم ملی والیبال جوانان، خانواده‌های محترم آنان و مردم شریف ایران تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم در پرتو الطاف الهی شاهد استمرار موفقیت‌ها و افتخارات جوانان ایران در عرصه‌های ورزشی و علمی باشیم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

 

