قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین در حال اجرا و پیشرفت است

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی در مصاحبه با خبرگزاری شینهوای چین به تبیین روابط ایران و چین، برگزاری اجلاس شانگهای در پکن و حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در این رویداد بین المللی پرداخت.

سخنگوی وزارت امور خارجه در این مصاحبه از سازمان همکاری شانگهای (SCO) به عنوان یک گروه‌بندی بین‌المللی نوظهور یاد کرد و آرمان‌های رهبران سازمان همکاری شانگهای را بر حفظ حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی و ارزش‌های مشترکی استوار دانست.

بقایی همچنین بر عزم رهبران ایران و چین برای تقویت مناسبات دوجانبه تاکید کرد و گفت: قرارداد ۲۵ ساله دو کشور در حال اجرا و پیشرفت است.

وی تروریسم را تهدیدی نگران کننده برای همه اعضای سازمان همکاری شانگهای معرفی کرد و گفت معتقد است سازمان همکاری شانگهای می‌تواند چارچوب بسیار مؤثری برای همکاری میان کشورهای جنوب باشد.

بقایی سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به پکن را نقطه عطفی در توسعه روابط دوجانبه و تثبیت جایگاه و موضع تهران در سازمان همکاری شانگهای عنوان کرد.

