انا لله و انا الیه راجعون

در مقابل چشمان حیرت‌زده افکارعمومی جهان و باپشتیبانی تمام عیار کسانی که روزگاری خود را رهبران جهان آزاد می‌پنداشتند رژیم صهیونیستی هر روز گام های تازه ای را در کشتار زنان و کودکان در غزه و تروریسم هدفمند دولتی در کشورهای دیگر بر میدارد؛ و درهای تجاوز و نامنی را بیش از پیش به روی منطقه خاورمیانه می گشاید.

در اخرین مورد با حمله به یک نشست رسمی دولتی؛ جمعی از وزرا و رهبران ملت سربلند و پرافتخار یمن؛ از جمله وزیر اطلاع رسانی دولت ؛ شهید شرف الدین را به شهادت رسانده است؛ اقدامی که در جریان تجاوز دوازده روزه اخیر خود به ایران نیز مرتکب شد اما ناکام ماند.

رجاء واثق دارم خون این شهدای بزرگوار سرانجام همچون آتشی خرمن این تجاوزگران صهیونیست را خواهدسوخت و دامن منطقه را از اینهمه تجاوز و نسل کشی پاک خواهد کرد به عون الله.

با سلام و صلوات به روح این شهدای بزرگ و ادای احترام به ملت بزرگ و شجاع یمن و تاریخ پرافتخار آنان؛ امیدوارم جوانان و فرزندان این ملت مبارز پرچم اطلاع رسانی به افکار عمومی جهان را درباره جنایات رژیم متجاوز صهیونیستی زمین نگذارند و از خون پاک شهید شرف الدین هزاران سرباز اگاه و شجاع در جبهه مهم اطلاع رسانی و اگاهی بخشی به ملت ها شکل بگیرد. زیرا این رژیم متجاوز و آپارتاید بیش از هر چیزی از رسانه و قدرت اگاهی بخشی آن می هراسد و می کوشد با ترور خبرنگاران و اصحاب رسانه مانع اگاه شدن جهان از حقیقت جنایتی شود که در غزه و سایر نقاط منطقه هر روز مرتکب می شود.

اینجانب بار دیگر ضمن همدری با خانواده این شهدای عزیز ضایعه فقدان انان را به دولت و ملت یمن تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال علو درجات برای شهدا و استمرار جهاد و مقاومت را برای آن ملت بزرگ مسالت می‌نمایم.