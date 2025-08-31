کار پزشکی قانونی مستقل از رأی دادگاه نیست

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه امروز یکشنبه نهم شهریور ماه در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: از آنجا که قاضی در موضوعات پزشکی مهارت و تخصص لازم را ندارد، گواهی‌های صادره توسط پزشکی قانونی را برای صدور رأی نهایی به عنوان حجت تلقی می‌کند، بنابراین گواهی‌های صادر شده توسط پزشکی قانونی در صدور رأی و در نتیجه اجرای عدالت تأثیری قابل توجه دارد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در اجرای عدالت، نقش هر فرد در هر مجموعه باید به طور دقیق مشخص باشد و چنانچه نقش واضحی برای افراد قائل نشویم اجرای عدالت خدشه دار خواهد شد.

وی تصریح کرد: عدالت، یک امر ثابت و غیرقابل انکار است که زمان و مکان یا قوم و نژاد بر اصل اجرای آن تأثیری ندارد؛ پسلازم است برای این امر ثابت به عنوان یک آرمان، همه تلاش خود را به کار گیریم.

معاون اول قوه قضاییه نوشدن شیوه‌های رسیدن به عدالت را به عنوان یکی از ضروریات تحقق آن عنوان کرد و افزود: در جهان امروز شیوه‌ها و روش‌های رسیدن به عدالت متفاوت از گذشته است و از آنجا که در گذشته شاهد پیچیدگی‌های جوامع امروزی نبودیم، دغدغه چندانی نیز برای رسیدن به شیوه‌های نو در راستای تحقق عدالت وجود نداشت.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی با اشاره به اقدامات پزشکی قانونی در زمینه نوکردن تجهیزات و دستیابی به فناوری‌های جدید، اظهار داشت: پزشکی قانونی در سال‌های اخیر علاوه بر ارائه خدمات پزشکیقانونی به مردم و مراجعین، بحق و کاملا بجا به حوزه تجهیزات و فناوری‌های نوین نیز ورود کرده است، زیرا تحقق عدالت و احیایحق و حقانیت بدون استفاده از روش‌های نوین امکانپذیر نیست.

وی تصریح کرد: قطعا یک حوزه تخصصی نیاز‌ها و ضرورت‌های خود را بهتر تشخیص می‌دهد و ورود آن به حوزه فناوری‌های جدید و تلاش برای نو کردن شیوه‌های خدمت رسانی در حصول نتیجه مطلوب مؤثر خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی یادآور شد: در صورتی که روش‌های اجرای عدالت و ارائه خدمت به مردم بهینه و به روز نشود، دسترسی به عدالت سخت می‌شود، بنابراین حرکت در این مسیر کاملأ ارزشمند و قابل قبول است.

معاون اول قوه قضاییه در پایان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر اقدامات و نوآوری‌های خوبی در پزشکی قانونی اتفاق افتاده که قابل تقدیر است، در خصوص پیگیری و رفع برخی مشکلات این مجموعه در راستای ارائه خدمت بهتر به مردم قول مساعد داد.