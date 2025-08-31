خبرگزاری کار ایران
رژیم صهیونی باید مهار شود

ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای درپی ترور و شهادت دولتمردان یمن تاکید کرد: این رژیم یاغی و جنایتکار تهدید جدی علیه بشریت است و باید هم اکنون مهار شود وگرنه شاهد گسترش روزافزون جنگ و ترور در دنیا خواهیم بود.

به گزارش  ایلنا به مناسبت شهادت احمدغالب ناصرالرهودی، نخست‌وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن، ارتش جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای صادر کرد و شهادت این عزیزان را تبریک و تسلیت گفت.

 

متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

رژیم منحوس صهیونی با ترور دولتمردان یمن به ویژه جناب‌ آقای احمدغالب ناصرالرهودی، نخست‌وزیر و جمعی از وزرای این کشور، باردیگر خوی وحشی گری، جنایتکارانه و به دور از انسانیت خود را به معرض نمایش گذاشت.

جامعه جهانی امروز بهتر از هر زمان دیگری واقف هستند که این رژیم یاغی و جنایتکار تهدید جدی علیه بشریت است که باید هم اکنون مهار شود وگرنه شاهد گسترش روزافزون جنگ و ترور در دنیا خواهیم بود.

ارتش جمهوری اسلامی ایران شهادت نخست‌وزیر کشور یمن، شهید احمدغالب ناصرالرهودی و جمعی از وزرای یمن را به دولت و ملت این کشور تبریک و تسلیت عرض نموده و توفیقات روزافزون ملت شجاع و غیور یمن را در ادامه مبارزه با دشمن صهیونی از خداوند متعال مسئلت می‌نماید.

انتهای پیام/
