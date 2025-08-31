پیام رئیس قوه قضاییه در پی شهادت نخستوزیر یمن و جمعی از وزرای این کشور
رئیس قوه قضاییه طی پیامی شهادت نخست وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن را تبریک و تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی پیامی شهادت نخست وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن را تبریک و تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسماللهالرحمنالرحیم
وَالَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَنْ یُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ
رژیم جنایتکار صهیونیستی که از رویارویی با سلحشوران یمنی در میدان نبرد عاجز است، طی جنایت و تجاوزی آشکار نخستوزیر دولت یمن و جمعی از وزرای کابینه این کشور را به شهادت رساند.
اینجانب شهادت این عزیزان خصوصا نخستوزیر کشور یمن شهید احمدغالب ناصرالرهودی در حمله تروریستی و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به رهبری مقتدر و مردم سلحشور یمن تبریک و تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال دوام توفیقات و پایمردیهای مردم مجاهد و سرافراز یمن را مسئلت دارم.
یمنیها در عصر سکوت مجامع بین المللی در قبال جنایات افسارگسیخته صهیونیستها در غزه، حقیقتاً سنگ تمام گذاشتهاند و در حمایت از مردم مظلوم، اما مقتدر غزه، رژیم منحوس صهیونی و ارباب آمریکاییاش را به ستوه آوردهاند و معادلات قدرت را در سطح منطقه و حتی جهان تغییر دادهاند؛ خداوند حافظ و ناصر این مردم غیور و سلحشور باشد و بر قوت و اقتدار آنها بیفزاید.