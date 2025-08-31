خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
رئیس قوه قضاییه طی پیامی شهادت نخست وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن را تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی پیامی شهادت نخست وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن را تبریک و تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

وَالَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَنْ یُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

رژیم جنایتکار صهیونیستی که از رویارویی با سلحشوران یمنی در میدان نبرد عاجز است، طی جنایت و تجاوزی آشکار نخست‌وزیر دولت یمن و جمعی از وزرای کابینه این کشور را به شهادت رساند.

اینجانب شهادت این عزیزان خصوصا نخست‌وزیر کشور یمن شهید احمدغالب ناصرالرهودی در حمله تروریستی و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به رهبری مقتدر و مردم سلحشور یمن تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال دوام توفیقات و پایمردی‌های مردم مجاهد و سرافراز یمن را مسئلت دارم. 

یمنی‌ها در عصر سکوت مجامع بین المللی در قبال جنایات افسارگسیخته صهیونیست‌ها در غزه، حقیقتاً سنگ تمام گذاشته‌اند و در حمایت از مردم مظلوم، اما مقتدر غزه، رژیم منحوس صهیونی و ارباب آمریکایی‌اش را به ستوه آورده‌اند و معادلات قدرت را در سطح منطقه و حتی جهان تغییر داده‌اند؛ خداوند حافظ و ناصر این مردم غیور و سلحشور باشد و بر قوت و اقتدار آنها بیفزاید.

انتهای پیام/
