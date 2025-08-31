به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی وزیر کشور در حکمی «علی زینی‌وند» معاون سیاسی وزیر کشور را با حفظ سمت، به عنوان سخنگوی این وزارتخانه منصوب کرد.

در بخشی از حکم مومنی آمده است: با عنایت به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع اخبار و فعالیت‌های وزارت کشور در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف و در راستای تنویر و پاسخگویی شفاف و سریع به افکار عمومی و رسانه‌ها، به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به‌عنوان «سخنگوی وزارت کشور» منصوب می‌نمایم.

