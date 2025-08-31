خبرگزاری کار ایران
گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳

گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳
دیوان محاسبات کشور در جدیدترین گزارش خود، وضعیت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، میزان منابع وصولی از محل درآمد ردیف‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه، معادل ۵۷درصد منابع مصوب و میزان مصارف معادل ۹۰درصد مصارف مصوب بوده‌است.

درپی عدم کفایت منابع وصولی و ناترازی میان منابع و مصارف هدفمندی، برای جبران این کسری و همچنین پرداخت بخشی از بدهی‌های انتقالی سال ۱۴۰۲، در مجموع ۲۶۶هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان از محل سایر منابع، شامل دریافتی از خزانه‌داری کل، تنخواه بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی تأمین شده‌است.

دیوان محاسبات کشور برای جلوگیری از تشدید این ناترازی و افزایش شفافیت مالی، بر واریز مستقیم تمام منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی به حساب متمرکز نزد بانک مرکزی (حساب واحد) و امکان رصد کامل گردش این حساب‌ها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید دارد.

 

