سازمان بازرسی کل کشور در هشداری به وزارت بهداشت اعلام کرد:

دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است

در پی بازدید‌های میدانی و گزارش‌های واصله به سازمان بازرسی مبنی بر الزام بیماران به ارائه کپی مدارک هویتی در برخی مراکز درمانی، این نهاد نظارتی به وزارت بهداشت هشدار داد.

به گزارش ایلنا، در پی بازدید‌های میدانی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور و گزارش‌های واصله به این سازمان مبنی بر الزام بیماران به ارائه کپی مدارک هویتی در برخی مراکز درمانی، این نهاد نظارتی طی نامه‌ای به معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به این رویه هشدار داد.

سید محمد سعید نوربخش بازرس کل بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور در این نامه خطاب به سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرده است که برخی بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها بدون توجه به بخشنامه‌های صادره، بیمه‌شدگان و شهروندان را ملزم به ارائه تصویر مدارک هویتی (کارت ملی) می‌کنند که این امر موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم کرده است.

سازمان بازرسی در ادامه با استناد به بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اینکه دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان ممنوع است، تأکید کرده است: دریافت رونوشت از مدارک هویتی خدمت گیرندگان ممنوع بوده و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات را بدون مطالبه کپی مدارک ارائه دهند. در صورت ضرورت نیز دستگاه مربوط باید رأساً و به‌صورت رایگان نسبت به تهیه رونوشت اقدام کند.

در پایان این نامه، سازمان بازرسی کل کشور از معاونت درمان وزارت بهداشت خواسته است ظرف ۱۰ روز نتیجه اقدامات اصلاحی را گزارش کند و مسئولیت هرگونه ترک فعل یا عدم اجرای مقررات را متوجه مدیران و مسئولان ذی‌ربط دانسته است.

