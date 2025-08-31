خبرگزاری کار ایران
کیفرخواست متهمان باند سرقت مسلحانه کارخانجات قم صادر شد

رئیس کل دادگستری استان قم از پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست برای ۱۲ متهم در پرونده سرقت‌های مسلحانه و مقرون به آزار از کارخانجات قم خبر داد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی از پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست برای ۱۲ متهم در پرونده سرقت‌های مسلحانه و مقرون به آزار از کارخانجات قم خبر داد و گفت: این متهمان در قالب یک باند مجرمانه، اقدام به سرقت‌های متعدد به عنف از ۶ کارخانه و کارگاه در حاشیه شهر قم کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: این گروه با استفاده از یک دستگاه خودروی نیسان با پلاک مخدوش، از یکی از شهر‌های اطراف به قصد سرقت به قم وارد می‌شدند و با شناسایی کارخانجات و کارگاه‌های واقع در حاشیه شهر، به صورت سازمان‌یافته با توسل به تهدید، زور و خشونت، نگهبانان را بیهوش و محبوس کرده و پس از تخریب سیستم‌های حفاظتی، اقدام به تخلیه و سرقت اموال می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان قم افزود: با صدور دستورات قضایی دادستانی و انجام اقدامات فنی پلیس آگاهی، تمامی متهمان شناسایی و دستگیر شده و به زندان منتقل شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در پایان با اشاره به اینکه ۱۰ نفر از این افراد متهم به سرقت مسلحانه مقرون به آزار و دو تن دیگر متهم به خرید و فروش اموال مسروقه هستند، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با تمامی سارقان و مخلان امنیت عمومی به‌صورت قاطع برخورد خواهد کرد و بر اساس دستورالعمل‌های سراسری، زندانیان جرائم خشن و سرقت‌های مسلحانه از هرگونه تسهیلات و ارفاقات قانونی محروم خواهند بود.

 

