پیام تسلیت و تبریک پزشکیان در پی شهادت نخست وزیر یمن و جمعی از همکارانش

به گزارش ایلنا، رئیس جمهور در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت نخست وزیر یمن احمد غالب ناصرالرهوی و جمعی از همکارانش به مردم آزاده یمن، مسلمانان جهان و همه انسان‌های آزاده و ظلم‌ستیز تصریح کرد: جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه یمن که منجر به شهادت نخست وزیر و جمعی از مقام‌های ارشد این کشور شد، بار دیگر ماهیت پلید و جنایتکار باند حاکم بر فلسطین اشغالی را نشان داد.

مسعود پزشکیان صبح امروز یکشنبه 9 شهریور در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت نخست وزیر یمن احمد غالب ناصرالرهوی و جمعی از همکارانش اظهار داشت: جامعه جهانی باید فورا برای توقف یاغی‌گری و قانون‌شکنی این رژیم که اکنون بزرگترین تهدید علیه صلح، قانون، اخلاق و انسانیت است، اقدام کند.

