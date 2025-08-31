خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت و تبریک پزشکیان در پی شهادت نخست وزیر یمن و جمعی از همکارانش

پیام تسلیت و تبریک پزشکیان در پی شهادت نخست وزیر یمن و جمعی از همکارانش
کد خبر : 1680193
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور در پیامی شهادت نخست وزیر یمن احمد غالب ناصرالرهوی و جمعی از همکارانش را به مردم آزاده یمن، مسلمانان جهان و همه انسان‌های آزاده و ظلم‌ستیز تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، رئیس جمهور در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت نخست وزیر یمن احمد غالب ناصرالرهوی و جمعی از همکارانش به مردم آزاده یمن، مسلمانان جهان و همه انسان‌های آزاده و ظلم‌ستیز تصریح کرد: جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه یمن که منجر به شهادت نخست وزیر و جمعی از مقام‌های ارشد این کشور شد، بار دیگر ماهیت پلید و جنایتکار باند حاکم بر فلسطین اشغالی را نشان داد.

مسعود پزشکیان صبح امروز یکشنبه 9 شهریور در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت نخست وزیر یمن احمد غالب ناصرالرهوی و جمعی از همکارانش اظهار داشت: جامعه جهانی باید فورا برای توقف یاغی‌گری و قانون‌شکنی این رژیم که اکنون بزرگترین تهدید علیه صلح، قانون، اخلاق و انسانیت است، اقدام کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر