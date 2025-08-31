پزشکیان تهران را به مقصد تیانجین چین ترک کرد

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان صبح امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴، با بدرقه رسمی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی از اعضای دولت، تهران با به مقصد تیانجین ترک کرد.

رئیس جمهور در این سفر در دو نشست سران شانگهای و شانگهای پلاس حضور یافته و سخنرانی خواهد کرد و دیدارهایی نیز با روسای جمهور چین، روسیه و برخی دیگر از سران شرکت کننده در بیست و پنجمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای خواهد داشت.

پزشکیان همچنین به دعوت رئیس جمهور چین، در مراسم جشن گرامیداشت هشتادمین سال پایان جنگ جهانی دوم در پکن حضور و از رژه نظامی نیروهای مسلح چین دیدن خواهد کرد.

