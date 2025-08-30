خبرگزاری کار ایران
دیپلمات ایرانی:

بنیان رژیم صهیونیستی بر تروریسم و جنایت گذاشته شده است

بنیان رژیم صهیونیستی بر تروریسم و جنایت گذاشته شده است
کد خبر : 1680125
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه ایران، با اشاره به شهادت نخست‌وزیر و چند وزیر کابینه یمن در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی گفت: بنیان رژیم اسرائیل بر تروریسم و جنایت گذاشته شده است.

به گزارش ایلنا، ناصر کنعانی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در صفحه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: نخست‌وزیر و چند وزیر کابینه یمن در حمله تروریستی پنجشنبه گذشته رژیم اسرائیل به صنعا به شهادت رسیدند.
وی با بیان این که بنیان رژیم اسرائیل بر تروریسم و جنایت گذاشته شده و بقای این رژیم نفرت انگیز، تهدیدی برای بشریت و صلح و امنیت بین‌المللی است، خاطرنشان کرد: آمریکا و اروپا رسما حامی یک تشکیلات تروریستی هستند.

انتهای پیام/
