دیپلمات ایرانی:
بنیان رژیم صهیونیستی بر تروریسم و جنایت گذاشته شده است
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه ایران، با اشاره به شهادت نخستوزیر و چند وزیر کابینه یمن در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی گفت: بنیان رژیم اسرائیل بر تروریسم و جنایت گذاشته شده است.
به گزارش ایلنا، ناصر کنعانی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در صفحه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: نخستوزیر و چند وزیر کابینه یمن در حمله تروریستی پنجشنبه گذشته رژیم اسرائیل به صنعا به شهادت رسیدند.
وی با بیان این که بنیان رژیم اسرائیل بر تروریسم و جنایت گذاشته شده و بقای این رژیم نفرت انگیز، تهدیدی برای بشریت و صلح و امنیت بینالمللی است، خاطرنشان کرد: آمریکا و اروپا رسما حامی یک تشکیلات تروریستی هستند.