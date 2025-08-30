به گزارش ایلنا، مهدی سنایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را نباید کوچک شمرد و همه تلاش و توان کشور می‌بایست معطوف مقابله با آن باشد.

تحریم‌ بلندمدت برای هر کشوری اثرات زیان‌بار و عمیق دارد و مانع توسعه است. تحریم‌ها موجب محدودیت بیشتر حضور ایران در عرصه بین‌المللی و حتی دشواری و عدم تقارن در روابط با قدرت‌های شرقی می‌شود.»

