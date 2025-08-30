خبرگزاری کار ایران
رئیس دیوان عالی کشور:

برخورد صادقانه با مردم یکی از جلوه ­های تکریم ارباب رجوع است

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر رفتار صادقانه با مردم اظهار کرد: بیان واقعیت‌­ها و رعایت عدل و انصاف، جلوه‌­هایی از تکریم ارباب رجوع است و اعتماد ایشان را به دستگاه قضایی افزایش می­‌دهد.

بعه گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌ محمدجعفر منتظری روز شنبه هشتم شهریور ماه، در نشست شورای معاونین، با اشاره به دوره تحول و تعالی در دیوان عالی کشور با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع، پیگیری درخواست­‌های واصله و پاسخ به آن­ها را ار جمله شاخص ­های مطلوب برای سنجش عملکرد در مسیر تحول و تعالی دانست. 

وی در ادامه با بیان این­که بنا به تأکیدات مکرر رئیس قوه قضاییه، ثمره تحول و تعالی در بخش­های مختلف از جمله دیوان عالی کشور، باید منجر به رضایت مردم شود خاطرنشان کرد: تحقق دقیق تکالیف و وظایف قانونی، بی­ تردید نتایج ملموس و مطلوب به دنبال دارد؛ در این میان با عنایت به تکالیف قانونی دیوان عالی، اگر بحث اتقان آراء، نظارت بر عملکرد محاکم و اجرای صحیح قوانین، ایجاد رویه‌های قضایی واحد در دادگاه‌ها و نظارت‌های میدانی و الکترونیک به صورت جدی در رأس برنامه‌های عملیاتی ما باشد و با جدیت پیگیری شود، کاهش ورودی پرونده‌ها، عدم اطاله و در نهایت اجرای حق و عدالت و تجلی نظام قضایی تراز جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت.

حجت‌الاسلام منتظری با اعلام این­که تهیه پیش ­نویس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عالی کشور در دستور کار است اضافه کرد: از همه نخبگان عرصه حقوق و قضا از جمله قضات، وکلاء، اساتید حوزه و دانشگاه و همه صاحب‌نظران درخواست می­شود تا با ارائه نظرات و پیشنهادات تخصصی خویش، این مرجع عالی را در خصوص تبیین ضرورت­‌های تدوین قانون مذکور یاری کنند. 

شایان ذکر است رئیس دیوان عالی کشور همچنین در ابتدای جلسه شورای معاونین در آستانه شهادت امام حسن عسکری علیه‌السلام، ضمن عرض تسلیت به پیشگاه فرزند گرانقدر ایشان، حضرت بقیه ­الله الاعظم ارواحنا فداه، اظهار امیدواری کرد که کشور اسلامی ایران و مردم عزیز تحت توجهات خاصه آن حضرت بر مشکلات و تقابل با دشمنان فائق آیند.

