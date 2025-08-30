خبرگزاری کار ایران
با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور؛

شرکت‌های بیمه مکلف به رعایت کامل الزامات قانونی در انتشار گزارش‌های مالی شدند

با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، بیمه مرکزی بر ضرورت رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط به افشای صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه تاکید کرد.

به دنبال پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در خصوص لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط به افشای صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی طی بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های بیمه، بر ضرورت رعایت دقیق این مقررات تأکید کرد.

سعید جوادی‌پور، مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی، در این نامه تصریح کرده است که شرکت‌های بیمه موظفند هرگونه قصور در انتشار گزارش‌های مالی را رفع نموده و اطلاعات خود را در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران افشا کنند؛ بنابراین گزارش، این اقدام با هدف صیانت از حقوق بیمه‌گذاران و سهامداران و ارتقای شفافیت مالی در صنعت بیمه انجام شده است.

