طرح تقویت مرزبانی در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی می‌شود

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هفته جاری به بررسی آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و دفاعی می پردازند.

به گزارش ایلنا، دستورکار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری ( ۸ شهریورماه الی ۱۲ شهریورماه ) به شرح ذیل اعلام شد.

- بررسی آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و دفاعی

- دیدار رئیس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های اجرایی

- ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با حضور دستگاههای ذیربط/

