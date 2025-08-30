خانه



مجلس ۰۸ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۵:۱۳

در نشست هفته جاری:

طرح تقویت مرزبانی در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی می‌شود

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هفته جاری به بررسی آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و دفاعی می پردازند.