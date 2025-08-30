در نشست هفته جاری:
طرح تقویت مرزبانی در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی میشود
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هفته جاری به بررسی آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و دفاعی می پردازند.
به گزارش ایلنا، دستورکار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری ( ۸ شهریورماه الی ۱۲ شهریورماه ) به شرح ذیل اعلام شد.
- بررسی آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و دفاعی
- دیدار رئیس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های اجرایی
- ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با حضور دستگاههای ذیربط/