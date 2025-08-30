خبرگزاری کار ایران
طاهری خبر داد؛

نشست فوق‌العاده مجلس برای بررسی عملکرد علی آبادی در مدیریت ناترازی انرژی

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از برگزاری نشست نظارتی مجلس در روز سه‌شنبه با حضور علی آبادی به منظور بررسی عملکرد وزیر نیرو در مدیریت ناترازی انرژی خبر داد.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی با اشاره به برگزاری نشست نظارتی مجلس در روز (سه شنبه ۱۱ شهریور ماه) با حضور وزیر نیرو، گفت: در این نشست عباس علی آبادی گزارش خود در خصوص عملکرد وزارتخانه در مدیریت ناتراژی انرژی و اجرای به تعهدات و برنامه های وزارت نیرو را ارائه خواهد کرد، همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس هم به بیان نقطه نظرات و مسائل مرتبط به این حوزه و بررسی عملکرد وزارتخانه در بحث مدیریت ناترازی انرژی می پردازند.

 

 

