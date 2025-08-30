پزشکیان:
نگذاریم خللی در روابط راهبردی ایران و ارمنستان ایجاد شود
رئیس جمهور با اشاره به اینکه نگرانیهای جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات اخیر منطقه قفقاز، بهویژه موضوع حضور نیروهای بیگانه در این حوزه حساس، در پرتو توضیحات و اطمینانبخشی مقامات ارمنستان تا حد زیادی برطرف شده است، گفت: باید بهگونهای حرکت کنیم که هیچ قدرت خارجی نتواند خللی در روابط دوستانه و راهبردی دو کشور ایجاد نماید.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴، در دیدار آقای آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت جمهوری ارمنستان، با ابراز خرسندی از نتایج سفر اخیر خود به ایروان، این سفر را موفق و ثمربخش توصیف کرد و با اشاره به گفتوگوهای سازنده و توافقات مثبت صورت گرفته میان مقامات عالیرتبه دو کشور در جریان این سفر، تصریح کرد که نگرانیهای جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات اخیر منطقه قفقاز، بهویژه موضوع حضور نیروهای بیگانه در این حوزه حساس، در پرتو توضیحات و اطمینانبخشی مقامات ارمنستان تا حد زیادی برطرف شده است.
رئیس جمهور در ادامه، با ابراز رضایت از روند اجرای کریدور شمال – جنوب با اهتمام ویژه مقامات ارمنستان در این زمینه، تکمیل این پروژه را گامی مهم در تقویت همگرایی اقتصادی و حتی سیاسی میان کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دانست و تأکید کرد: تسریع در عملیاتیسازی توافقات دوجانبه بهویژه در حوزه حملونقل میان ایران و ارمنستان، از دستاوردهای مهم این سفر و از نقاط برجسته رایزنیها با مقامات عالی ارمنستان است.
پزشکیان با تأکید بر اینکه «هدفگذاریهای امروز ما میتواند افقهای روشن و چشماندازی گسترده برای دو ملت ترسیم نماید»، اظهار داشت: مسیر گسترش تجارت و همکاریهای مشترک سرمایهگذاری میان بازرگانان ایران و ارمنستان باید بیش از پیش هموار شود تا حجم مبادلات اقتصادی دو کشور به چندین برابر سطح فعلی ارتقا یابد. دو کشور میتوانند با تکیه بر ظرفیتهای نخبگان و دانشگاهیان، از سطح تبادل کالا فراتر رفته و به سمت تولید مشترک محصولات فناورانه و رقابتی در عرصههای نوین همچون فناوریهای پیشرفته، زیستفناوری و نانوتکنولوژی گام بردارند.
رئیس جمهور تأکید کرد: باید بهگونهای حرکت کنیم که هیچ قدرت خارجی نتواند خللی در روابط دوستانه و راهبردی دو کشور ایجاد نماید.
در ادامه این دیدار، آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ارمنستان، ضمن قدردانی از اهتمام رئیس جمهور ایران به توسعه روابط دوجانبه، این رویکرد را برای کشورش ارزشمند دانست و تصریح کرد: سفر جنابعالی به ایروان برای دولت ارمنستان اهمیت ویژهای داشت و طی آن، تمامی ابعاد روابط دو کشور بهخوبی مورد بررسی قرار گرفت و مسیر همکاریهای آینده به روشنی ترسیم شد.
دبیر شورای امنیت ارمنستان با تأکید بر راهبردی بودن مناسبات ایران و ارمنستان، اعلام داشت که ایروان آمادگی دارد دورنمای این روابط را در قالب سند همکاریهای جامع راهبردی به امضا برساند.
گریگوریان همچنین با اشاره به حضور فعال شرکتهای ایرانی در ارمنستان، ابراز امیدواری کرد که پروژههای زیربنایی و عمرانی کشورش با مشارکت این شرکتها بهثمر برسد و افزود: ارمنستان آمادگی دارد حجم مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را تا چندین برابر سطح فعلی افزایش دهد.