تقوینژاد در گفتوگو با ایلنا:
شاخصههای حکمرانی خوب در دنیا مدنظر رئیسجمهور است
دبیر هیأت دولت گفت: به نظر میرسد شاخصههایی که در حکمرانی خوب در دنیا در حال اعمال است، مواردی است که مورد نظر جدی آقای رئیسجمهور است و طبیعتا این دولت از همفکری تمامی ارگانها، احزاب و بخشهای مختلف غیردولتی استفاده میکند.
سیدکامل تقوینژاد در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص رئیسجمهور فرمودند «باید از خدمتگزاران کشور بویژه رئیسجمهور پرکار و پرتلاش حمایت شود» گفت: آقای رئیسجمهور پرچمدار وفاق در کشور است.
دبیر هیات دولت خاطرنشان کرد: شاید برای اولین بار است که یک رئیسجمهور صرف نظر از اینکه دیدگاه سیاسی خاصی داشته باشد، حول محور انسجام ملی همه را دعوت کرده است که هم در ارائه نقطه نظراتشان در نظام سیاستگذاری و هم در تصمیمگیری برای کشور و هم در اداره کشور مشارکت کنند.
وی ادامه داد: تقاضای ما این است که این دعوت را که یک دعوت صادقانه از طرف کسی است که امتحان خودش را برای اثبات صداقتش پس داده است اجابت کرده و همکاری کنند تا کشور حول فرمایشات مقام معظم و با حمایت از خدمتگزارانی که صادقانه این مسئله را دنبال میکنند، اداره شود و کمک کنند موضوع وفاق ملی محقق شود.
تقوینژاد درباره اینکه برخی مطرح میکنند اگرچه رئیسجمهور در بیان مشکلات کشور با مردم صادقانه صحبت میکند اما نباید همه چیز را با مردم درمیان گذاشت، گفت: یکی از ویژگیهای مهم دولتی که به دنبال افزایش مسئولیت اجتماعی است، بحث پاسخگویی، شفافیت و موضوع صداقت است.
وی گفت: به نظر میرسد شاخصهایی که در حکمرانی خوب در دنیا در حال اعمال است، مواردی است که مورد نظر جدی آقای رئیسجمهور است و این میتواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی و ارتباط موثرتر و مفیدتر مردم و دولتها شود.
دبیر هیات دولت با اشاره به نظرت گروههای مختلف گفت: به هر حال، دولت بیشتر به وظایف خود در زمینه توجه به دیدگاهها و نظرات تمامی اقشار و گروهها میپردازد. طبیعتا این دولت از همفکری تمامی ارگانها، احزاب و بخشهای مختلف غیردولتی استفاده میکند.
وی ادامه داد: اینکه دولت در مورد یک مطلب خاص وارد بحث شود، ممکن است آن را از پرداختن به کار اصلی خود باز دارد. طبیعتاً آن چیزی که مدنظر دولت است، توجه به افکار عمومی است.