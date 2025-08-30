با دستور پزشکیان صورت گرفت؛
افتتاح خط بافندگی شرکت گسترش بلوچ در شهرستان ایرانشهر
طی مراسمی و با دستور رئیس جمهور، خط بافندگی شرکت گسترش صنایع بلوچ در شهرستان ایرانشهر افتتاح شد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ طی مراسمی و به صورت ویدئو کنفرانس دستور افتتاح خط بافندگی شرکت گسترش صنایع بلوچ شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان را صادر کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم با تأکید بر اهمیت ویژهی خط بافندگی کارخانه بافت بلوچ برای استان سیستان و بلوچستان، اظهار داشت که بازسازی و بهرهبرداری از این کارخانه، که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته، یکی از مصوبات سفر استانی رئیسجمهور به استان سیستان و بلوچستان محسوب میشود و در مدت زمان یک سال به سرانجام رسیده است.
افتتاح و بهرهبرداری از این کارخانه با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تولید ۱۸ میلیون متر مربع انواع پارچه را برای کشور به ارمغان خواهد آورد و برای ۳۰۰ نفر اشتغالزایی خواهد کرد که قابلیت افزایش تا ۶۳۰ نفر را نیز دارا خواهد بود.
رئیس جمهور در این مراسم ضمن قدردانی از تلاشهای صورت گرفته برای بازسازی و تکمیل این کارخانه، از مدیران استانی خواست همین روند را با سرعتی بیشتر در دیگر زمینهها و طرحها ادامه دهند.