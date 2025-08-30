بررسی مجدد آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی

به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در هفته آتی به شرح زیر است؛

شنبه (8 شهریور ماه):

- برگزاری جلسات کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح‌ها و لوایح و موضوعات نظارتی

یکشنبه (9 شهریور ماه):

- برگزاری جلسات کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح‌ها و لوایح و موضوعات نظارتی

سه‌شنبه (11 شهریور ماه):

- جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور بررسی گزارش کمیته اداری و استخدامی این کمیسیون اجتماعی درخصوص «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» با حضور سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و فراجا

- جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با دعوت از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور درخصوص بررسی آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و برنامه‌های دولت با حضور دکتر نیکزاد، نایب رئیس اول محترم مجلس شورای اسلامی

- جلسه کمیته موارد خاص کمیسیون اجتماعیمجلس با دعوت از مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و مدیران عامل هلدینگ‌های تابعه درخصوص نحوه اجرای بند(ت) ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور

چهارشنبه (12 شهریور ماه):

- جلسه کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی «طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و «لایحه طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» با حضور نمایندگان طراح، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

- جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی

