وزیر امور خارجه گفت: استفاده از دیپلماسی ورزشی می‌تواند ضمن تقویت روابط بین‌المللی، جایگاه ایران را در عرصه جهانی تثبیت و ارتقا بخشد. سرمایه‌گذاری کشورها در ورزش قهرمانی به‌ویژه در رقابت‌های المپیک، به دلیل تأثیر مستقیم مدال طلا بر رتبه‌بندی جهانی، بسیار جدی است.

به گزارش ایلنا،  سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست مشترک با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان گفت: ورزش قهرمانی جایگاه بسیار مهمی در سیاست هر کشوری دارد. اهداف سیاست خارجی کشورها حول سه محور است: کمک به امنیت ملی، تأمین منافع ملی و ارتقای عزت و  منزلت کشور.

وی ادامه داد:‌ استفاده از دیپلماسی ورزشی می‌تواند ضمن تقویت روابط بین‌المللی، جایگاه ایران را در عرصه جهانی تثبیت و ارتقا بخشد. سرمایه‌گذاری کشورها در ورزش قهرمانی به‌ویژه در رقابت‌های المپیک، به دلیل تأثیر مستقیم مدال طلا بر رتبه‌بندی جهانی، بسیار جدی است.

 

 

