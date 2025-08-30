عراقچی:
دیپلماسی ورزشی میتواند جایگاه ایران را در عرصه جهانی ارتقا بخشد
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست مشترک با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان گفت: ورزش قهرمانی جایگاه بسیار مهمی در سیاست هر کشوری دارد. اهداف سیاست خارجی کشورها حول سه محور است: کمک به امنیت ملی، تأمین منافع ملی و ارتقای عزت و منزلت کشور.
وی ادامه داد: استفاده از دیپلماسی ورزشی میتواند ضمن تقویت روابط بینالمللی، جایگاه ایران را در عرصه جهانی تثبیت و ارتقا بخشد. سرمایهگذاری کشورها در ورزش قهرمانی بهویژه در رقابتهای المپیک، به دلیل تأثیر مستقیم مدال طلا بر رتبهبندی جهانی، بسیار جدی است.