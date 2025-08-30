خبرگزاری کار ایران
در شبکه ایکس مطرح شد؛

واکنش ظریف به انتقادات درباره گنجانده شدن اسنپ بک در برجام

کد خبر : 1679720
وزیر پیشین خارجه کشورمان درباره انتقادات فعال سازی مکانیسیم ماشه نوشت: بنای درگیر شدن با فرافکنی‌های داخلی را ندارم. آن را به خدا و آینده سپرده‌ام و تمام توانم را همچون گذشته برای پاسداری از منافع ملی در برابر بیگانگان گذاشته‌ام.

به گزارش ایلنا، عبدالله گنجی در حساب شخصی خود در شبکه ایکسبا انتشار بخشی از صحبت های گذشته علی اکبر صالحی  نوشت:

علی اکبر صالحی وزیر اسبق امور خارجه ایران و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی:

روسیه همان زمان که «مکانیسم ماشه» در برجام طراحی شد، متوجه شد که این بند به‌طور زیرکانه‌ای حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت را دور می‌زند و هیچ کشوری، حتی مسکو و پکن، توان متوقف‌کردن آن را ندارد.امریکا با هوشمندی این بند را گنجاند

از چی و کی عصبانی باشیم!

محمدجواد ظریف  وزیر پیشن خارجه کشورمان  هم در پاسخ به وی  نوشت:
سلام بر شما

بنای درگیر شدن با فرافکنی‌های داخلی را ندارم. آن را به خدا و آینده سپرده‌ام و تمام توانم را همچون گذشته برای پاسداری از منافع ملی در برابر بیگانگان گذاشته‌ام.

صفحات ۲۲۱-۲، ۲۴۳-۴، ۲۸۷-۹ و ۴۱۷ جلد چهارم راز سربه مهر که دکتر صالحی بزرگوار از نویسندگان آنند را بخوانید.

 

 

 

