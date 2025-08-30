استاندار تهران با رئیس کل دادگستری استان تهران دیدار کرد

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران به‌منظور افزایش و تقویت تعامل میان دولت و دستگاه قضا ضمن حضور در دفتر علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با وی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در جریان نشست مشترک استاندار و رئیس کل دادگستری استان تهران، مهم‌ترین موضوعات و مسائل مرتبط با استان تهران مورد بررسی قرار گرفت و بر هم‌افزایی میان‌بخشی در جهت حل و رفع این مسائل از سوی طرفین تاکید شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این جلسه ضمن اشاره به سابقه تعاملات و همکاری‌های موفق میان دستگاه قضا و استانداری تهران اظهار کرد: حسب تاکیدات ریاست قوه قضاییه، رویکرد دستگاه قضا، مساعدت به دولت در انجام تکالیف و وظایف قانونی خود است و در همین راستا، دادگستری کل استان تهران نیز برای کمک به استانداری در چهارچوب قوانین و مقررات و وظایف قانونی خود اعلام آمادگی می‌کند.

القاصی با اشاره به ماموریت دادستان‌ها و روسای دادگستری‌های شهرستان‌های استان تهران به‌منظور صیانت از حریم شهرستان‌های این استان عنوان کرد: موضوع حریم پیش‌تر نیز در شورای حفظ حقوق بیت‌المال مورد بررسی قرار گرفت و تکالیف هر یک از دستگاه‌ها مشخص و اعلام شد، با توجه به پیگیری‌ها و اقدامات استانداری تهران در این رابطه، نشست این شورا با موضوع حریم شهرستان‌های استان تهران به‌زودی برگزار خواهد شد.

وی ضمن اشاره به مصادیقی از پیگیری‌های راهگشای دستگاه قضا در موضوعات مختلف عنوان کرد: تجربه نشان داده است که در هر موردی که دستگاه قضا ورود داشته، آن مشکل و مانع تا حدود زیادی برطرف شده است و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف از دادگستری و استانداری تهران تجربه خوبی داشته و موفقیت‌های چشم‌گیری در این زمینه حاصل شده است و بدون شک این رویکرد دنبال خواهد شد.

معتمدیان نیز در جریان این نشست با اشاره به اینکه ریشه مشکلات و مسائل تهران، به تراکم جمعیتی آن بازمی‌گردد، اظهار کرد: در حال حاضر استان تهران پرتراکم‌ترین استان کشور محسوب می‌شود و از طرفی تغییر رفتار طبیعت و اقلیم در استان تهران و رفتار‌های غلط مصرفی سبب تشدید مشکلات مربوط به این استان شده است.

استاندار تهران ضمن اشاره به مسائل و مشکلات مربوط به حریم شهر تهران خاطرنشان کرد: موضوع توسعه حریم شهر تهران مسائل و مشکلات زیادی را ایجاد کرده و در حال حاضر شهر ری، علی‌رغم اینکه شهرستان مجزا است، اما منظقه ۲۰ شهرداری تهران محسوب می‌شود و یا شمیران به‌رغم اینکه شهرستان است، اما منطقه یک شهرداری تهران محسوب می‌شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی استانداری تهران به‌منظور رفع مشکلات مربوط به حریم عنوان کرد: در حال حاضر اداره کلی در استانداری تهران تحت عنوان نظارت و صیانت بر حریم ایجاد شده است؛ البته استانداری به‌دنبال این نیست که جای شهرداری را بگیرد و در راستای وظایف خود عمل خواهد کرد؛ لذا از دادگستری کل استان تهران استدعا داریم تا در قالب شورای حفظ حقوق بیت‌المال مسائل و مشکلات مربوط به حریم شهر تهران را مورد پیگیری قرار دهد.

معتمدیان ضمن اشاره به معضلات و مشکلات ناشی از حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در استان تهران عنوان کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سال گذشته ۶۵۰ هزار نفر از اتباع بیگانه از استان تهران طرد شده‌اند و در این زمینه، به‌منظور جلوگیری از بازگشت اتباع غیرقانونی به استان تهران نیاز به مساعدت دستگاه قضا وجود دارد.

