محسن رفیق‌دوست فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره عملکرد دولت گفت: من یک نفر تشخیص داده‌ام که رهبری بهترین دیده‌بان و عاقل‌ترین فرد زمان ما است وقتی ایشان از دولت حمایت می‌کند تکلیف ما هم مشخص است و آن حمایت از دولت است.

وی ادامه داد: انتقاد هم می‌توان از دولت داشت اما انتقاد اگر سازنده باشد، خوب است و باید مردم چشم انقلاب باشند در کل جامعه می‌تواند انتقاد کند اما تخریب نکنند یعنی اگر واقعا جایی نقصی هست انتقاد کنند دولت هم باید انتقاد را گوش کرده و اصلاح کند.

این فعال سیاسی اصولگرا درباره اینکه آیا احتمال حمله مجدد از سوی اسرائیل وجود دارد، گفت: همیشه این احتمال وجود دارد و از آن طرف هم آمادگی برای دفاع هم به شدت وجود دارد.

وی درباره مهم‌ترین درس‌های جنگ دوازده روزه گفت: انسجام داخلی در حد اعلاء و آمادگی دفاع بیشتر برای مقابله مهم‌ترین درس‌هایی است که از این جنگ گرفته‌ایم.

انتهای پیام/