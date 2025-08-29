ایجاد آشفتگی در مردم، هدف دشمن از عملیات روانی در حوزه اقتصادی

به گزارش ایلنا، آیت‌الله سید احمد علم الهدی در آیین نماز جمعه این هفته در حرم مطهر رضوی افزود:دشمن سعی دارد در جنگ ترکیبی نظامی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما را شکست دهد، اما انسجام و اتحاد مردم موجب شکست دشمن در این جنگ ترکیبی نیز خواهد شد.

وی افزود: نمونه‌ای از این اتحاد مردم در جنگ ۱۲ روزه نمود پیدا کرد و مردم با انسجام و اتحاد خود دشمن را شکست دادند به گونه‌ای که دشمنان اعلام کردند که ما به نتیجه موزد نظر خود دست پیدا نکردیم.

امام جمعه مشهد گفت: آنها فکر می‌کردند با تهاجم خود و شهادت فرماندهان، دانشمندان و مردم بتوانند در کشور ما آشوب ایجاد کنند ولی به خواسته خود نرسیدند.

آیت الله علم الهدی افزود: در جبهه اقتصادی، دشمن با گسترش تحریم‌ها می‌خواهد، وحشت جنگ نظامی در دولت و مردم وجود داشته باشد تا آنان نتوانند کاری کنند و جامعه ما با مشکل مواجه شود.

وی گفت: همچنین دشمن به دنبال ضربه در جبهه فرهنگی است و اگر او در این جبهه پیروز شود، به راحتی در سایر جبهه‌ها نیز پیروز می‌شود، زیرا دشمنان در فضای مجازی و با شبهه افکنی سعی دارند تا باور‌های دینی مردم را تخریب کنند و آن وقت دیگر مردم پای نظام نخواهند بود.

امام جمعه مشهد گفت: دشمن می‌خواهد مردم نسبت به مسئولان و گفته‌های آنها اعتمادی نداشته باشندو در پی آن هستند که تمام منابع آموزشی و اطلاعاتی کشور را نسبت به دین و نظام بدبین کنند و مردم دیگر به رسانه‌ها و گزارش مسئولان و حتی گفته‌های رهبری توجه نکنند. آنها می‌خواهند جمهوری اسلامی ایران را به زانو در آورند و در این موضوع هم آنان با شکست رو به رو خواهند شد.