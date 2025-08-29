خبرگزاری کار ایران
امام جمعه مشهد:

ایجاد آشفتگی در مردم، هدف دشمن از عملیات روانی در حوزه اقتصادی

امام جمعه مشهد گفت: دشمن با عملیات روانی در حوزه اقتصادی، می‌خواهد موجب آشفتگی در میان مردم شود از این رو مردم باید هوشیار و بیدار باشند تا با خرید هیجانی دلار و طلا موجب گرانی بیشتر در بازار نشوند.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله سید احمد علم الهدی در آیین نماز جمعه این هفته در حرم مطهر رضوی افزود:دشمن سعی دارد در جنگ ترکیبی نظامی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما را شکست دهد، اما انسجام و اتحاد مردم موجب شکست دشمن در این جنگ ترکیبی نیز خواهد شد.

 

وی افزود: نمونه‌ای از این اتحاد مردم در جنگ ۱۲ روزه نمود پیدا کرد و مردم با انسجام و اتحاد خود دشمن را شکست دادند به گونه‌ای که دشمنان اعلام کردند که ما به نتیجه موزد نظر خود دست پیدا نکردیم.

امام جمعه مشهد گفت: آنها فکر می‌کردند با تهاجم خود و شهادت فرماندهان، دانشمندان و مردم بتوانند در کشور ما آشوب ایجاد کنند ولی به خواسته خود نرسیدند.

آیت الله علم الهدی افزود: در جبهه اقتصادی، دشمن با گسترش تحریم‌ها می‌خواهد، وحشت جنگ نظامی در دولت و مردم وجود داشته باشد تا آنان نتوانند کاری کنند و جامعه ما با مشکل مواجه شود.

وی گفت: همچنین دشمن به دنبال ضربه در جبهه فرهنگی است و اگر او در این جبهه پیروز شود، به راحتی در سایر جبهه‌ها نیز پیروز می‌شود، زیرا دشمنان در فضای مجازی و با شبهه افکنی سعی دارند تا باور‌های دینی مردم را تخریب کنند و آن وقت دیگر مردم پای نظام نخواهند بود.

امام جمعه مشهد گفت: دشمن می‌خواهد مردم نسبت به مسئولان و گفته‌های آنها اعتمادی نداشته باشندو در پی آن هستند که تمام منابع آموزشی و اطلاعاتی کشور را نسبت به دین و نظام بدبین کنند و مردم دیگر به رسانه‌ها و گزارش مسئولان و حتی گفته‌های رهبری توجه نکنند. آنها می‌خواهند جمهوری اسلامی ایران را به زانو در آورند و در این موضوع هم آنان با شکست رو به رو خواهند شد.

انتهای پیام/
