در تماس تلفنی پزشکیان با نخست وزیر پاکستان مطرح شد؛
اعلام آمادگی ایران برای امدادرسانی و کمکهای انساندوستانه به سیلزدگان پاکستانی
رئیس جمهور ضمن تأکید بر پیوندهای تاریخی و برادرانه ایران و پاکستان و ابراز مراتب همدردی صمیمانه به مناسبت وقوع سیل و خسارات جانی و مالی ناشی از آن به دولت و مردم پاکستان، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه همکاری، امدادرسانی و کمکهای انساندوستانه به این کشور اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان عصر امروز جمعه 7 شهریور 1404، در تماس تلفنی با شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، با قدردانی از میزبانی شایسته و مذاکرات سازنده مقامات پاکستانی در جریان سفر اخیر خود به اسلامآباد، مراتب همدردی و تسلیت صمیمانه دولت و ملت ایران را به مناسبت وقوع سیل و خسارات جانی و مالی ناشی از آن به دولت و مردم پاکستان ابراز داشت.
رئیس جمهور کشورمان ضمن تأکید بر پیوندهای تاریخی و برادرانه دو ملت، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه همکاری، امدادرسانی و کمکهای انساندوستانه اعلام کرد.
نخست وزیر پاکستان نیز در این گفتوگو با ابراز خرسندی از تماس تلفنی با دکتر پزشکیان و قدردانی از پیام تسلیت و همبستگی ملت ایران، این رویکرد را نشانهای از عمق دوستی و صمیمیت دیرینه میان دو کشور دانست و خاطرنشان کرد که ایران و پاکستان همواره در شرایط دشوار در کنار یکدیگر بوده و خواهند بود.
در ادامه این گفتوگو، طرفین توافق کردند در حاشیه اجلاس آتی سازمان همکاری شانگهای در چین، دیدار و گفتوگویی حضوری داشته و روند تعاملات و توافقات دوجانبه و چندجانبه را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.
نخست وزیر پاکستان همچنین از رئیس جمهوری اسلامی ایران خواست سلامها و تحیات گرم وی را به محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران ابلاغ نماید.