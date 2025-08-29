آئین بزرگداشت شهدای ارتش در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد

در حاشیه این مراسم برنامه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی و حماسی اعم از برپایی موکب خدمت رسانی پزشکی، فرهنگی، اجرای موسیقی حماسی، اهدای گل به مردم، اجرای گروه سرود فرزندان کارکنان ارتش، معرفی شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اجرای موزیک ارتش برگزار شد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم غاصب صهیونیستی ۵۸ شهید برای دفاع از ایران اسلامی تقدیم کرد.