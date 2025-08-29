خبرگزاری کار ایران
آئین بزرگداشت شهدای ارتش در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد

آئین بزرگداشت شهدای ارتش در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد
همزمان با فرا رسیدن ایام دهم شهریور روز نیروی پدافند هوایی ارتش، آئین بزرگداشت شهدای ارتش در جوار دیوار نگاره میدان ولیعصر (عج) برگزار شد.

به گزارش  ایلنا، آئین بزرگداشت شهدای ارتش همزمان با فرا رسیدن ایام دهم شهریور روز نیروی پدافند هوایی ارتش در جوار دیوار نگاره میدان ولیعصر (عج) برگزار شد.

در حاشیه این مراسم برنامه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی و حماسی اعم از برپایی موکب خدمت رسانی پزشکی، فرهنگی، اجرای موسیقی حماسی، اهدای گل به مردم، اجرای گروه سرود فرزندان کارکنان ارتش، معرفی شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اجرای موزیک ارتش برگزار شد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم غاصب صهیونیستی ۵۸ شهید برای دفاع از ایران اسلامی تقدیم کرد.

